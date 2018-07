Película ‘Misión Imposible: Fallout’ lidera taquilla en Estados Unidos

La última película de ‘Misión Imposible’ que protagoniza el actor de 56 años Tom Cruise, ha logrado ser la cinta más taquillera en estados Unidos, siendo uno de las favoritas de los estadounidenses.

La película ‘Misión Imposible: Fallout’ ha logrado recaudar 61.5 millones de dólares en cuatro mil 386 cines, colocándose en la favorita en Estados Unidos. Siendo la mayor cantidad reunida de la saga, que ha juntado a nivel internacional dos mil 800 millones de dólares, y también representa uno de los éxitos más grandes para el actor Tom Cruise.

Película ‘Misión Imposible: Fallout’ lidera taquilla en Estados Unidos

La compañía productora Paramount había depositado muchas esperanzas en esta película, hasta el punto de convertirla en el séptimo lanzamiento con mayor número de cines en exhibición de la historia en Estados Unidos.

los espectadores que acudieron en las salas para disfrutar de la historia y sobre todo de la participación del actor Tom Cruise, ha logrado ser la sensación de todos los cineastas que han disfrutado la participación del actor en las anteriores películas.

La película ha logrado colocarse en el número uno de las taquillas en Estados Unidos y Canadá.

Mientras que la película ‘Mamma Mia! Here We Go Again’ se encuentra en el Segundo lugar con una recaudación de 15 millones, el filme “The Equalizer 2” quedándose en el tercer lugar con 14 millones y la película ‘Hotel Transylvania 3: Summer Vacation’ se encuentra en el cuarto lugar con una recaudación de 12.3 millones.

Película ‘Misión Imposible: Fallout’ lidera taquilla en Estados Unidos

Sin duda alguna la película marca el mejor arranque de toda la franquicia, cabe mencionar que la primera secuela se estrenó con 57 millones en el año 2000.

La participación del actor Tom Cruise en esta película ‘Misión Imposible: Fallout’ ha logrado colocar el filme en un éxito, cabe mencionar que durante el estreno de la película ‘La guerra de los mundos’, logró recaudar 65 millones, siendo estas dos películas las más importantes para el actor.