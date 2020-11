¡Peladitas! Alma Cero presume sus BUBIS sin sostén en un escotado vestido

Alma Cero Delgado Quintero es una famosa actriz, bailarina, conductora, cantante y comediante mexicana, más conocida por su personaje de Rosa Aurora en la serie televisiva María de Todos los Ángeles y por ser conductora de algunos programas de Televisa.

La guapa actriz mexicana acostumbra a deleitar a sus fans con candentes imágenes en donde interpreta poses que hacen babear a más de uno en las redes sociales, en especial en Instagram, lugar donde comparte sus mejores momentos.

Las bubis de Alma Cero sin sostén

Es por eso que recientemente Alma Cero compartió unas atractivas fotos con las que intentó dejar claro que pese a su edad sigue conservando una silueta digna de envidia, la cual presumió con un radiante vestido verde y blanco de escotes que están robándose las miradas y suspiros de sus fans.

Resulta que la talentosa actriz, cantante y modelo mexicana, sorprendió a sus fanáticos de redes sociales con un atuendo que la hizo lucir más guapa que nunca y con el que se ha robado toda la atención de Instagram.

En esta ocasión fue por medio de su cuenta de Instagram, que la artista de 45 años compartió una fotografía en la que presume su bien cuidada silueta modelando un espectacular vestido floral de color blanco y verde en donde presume de sus bubis bien peladitas, pues carece de sostén.

En la atractiva publicación, la actriz ha dejado un mensaje que dice así: No sabía qué ponerme y me puse feliz... feliz me puse mi outfit ¡Qué lindura! Buen principio de semana, mis amores.

TE PUEDE INTERESAR: Alma Cero quiere volver a ser mamá y tiene un plan de emergencia

Cabe destacar que los más de 794 mil seguidores de Alma Cero no tardaron en hacerse presentes en la sección de comentarios con cientos de mensajes donde le hacen saber lo coqueta y despampanante que lució en su imagen; además de que logró más de 17 mil reacciones.

¿Donald Trump peleará su puesto en la presidencia? Síguenos en Google News y mantente informado.