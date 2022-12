Pee Wee rompe el silencio y habla sobre los rumores sobre su boda gay

Desde hace unos días, una famosa revista de espectáculos dio a conocer que Irvin Salas Martínez, mejor conocido como Pee Wee tendría una relación sentimental con su mánager Pepe Rincón con el que supuestamente se habría casado desde hace 3 años.

Esta información ha causado revuelo entre los fans del cantante y el mundo del espectáculo, por lo que incluso el mánager del cantante ha salido a dar declaraciones sobre esta noticia, donde negó todo.

Como te dijimos en La Verdad Noticias, los fans del cantante le mostraron su apoyo a través de las redes sociales, sin embargo, es ahora el cantante el que se ha expresado sobre este rumor.

Pee Wee rompe el silencio

En su más reciente visita al aeropuerto de la CDMX, Pee Wee fue interceptado por los medios de comunicación y ahí aprovechó para hablar de sus próximos proyectos profesionales, aunque también habló sobre la controversia con su supuesta boda gay.

Con una gran sonrisa en la cara, el cantante aseguró que no ha parado de reír desde que salió la noticia, pues la gente cercana a él saben que es heterosexual pues desde adolescente ha tenido muchas novias que ha preferido no mostrar en público.

“El hecho que yo no diga todas las novias que he tenido en estos... digo no tengo 34 años, pero fácil desde los 14 sí, imagínate desde la escuela me encantaba andar de noviecillo con las muchachas”, comentó Pee Wee entre risas

Además, el cantante afirmó que demandará a la revista por levantar falsos a su persona, lo que confirma lo que dijo su mánager.

“Sí vamos a actuar legalmente y en estos 20 años de carrera ustedes saben que cuando empiezas a tener algún tipo de éxito de nuevo, empiezas a estar en el ojo del huracán hay personas a las que no les gusta…pero allá está un lindo Dios que todo lo ve, la justicia se va a hacer sí o sí”.

Te puede interesar: Pepe Rincón rompe el silencio sobre posible relación con Pee wee

¿Qué ha sido de Pee Wee?

El cantante se encuentra actualmente participando en el 2000's Pop Tour

El famoso cantante quien se hiciera conocido por su participación como vocalista de los Kumbia Kings y los Kumbia All Starz, continúa su camino en el mundo de la música donde ha decidido ser solista.

Actualmente se encuentra trabajando junto al elenco de los 2000’s Pop Tour junto a otros artistas como Paty Cantú, Belinda y Fany Lú.

