Pee Wee demandará a revista que divulgó rumores de matrimonio gay

Hace unos días te dimos a conocer en La Verdad Noticias que TVNotas aseguraba que Pee Wee y su mánager Pepe Rincón sostenían un romance y que lo ocultaban para no dañar la imagen del cantante. Ahora, el empresario rompe el silencio y asegura que lo están difamando, motivo por el cual interpondrá una demanda por daño moral.

“Lo que esta revista pública es una completa difamación. Se metieron con un abogado, yo soy abogado, entonces vamos obviamente a ejercitar acciones. La difamación se va a litigar en los tribunales”, declaró Pepe Rincón en entrevista para Ventaneando y reveló que el proceso legal se llevará a cabo frente a autoridades mexicanas y americanas.

TVNotas asegura haber platicado con un amigo cercano a la pareja.

Cabe destacar que la publicación de la revista TVNotas tomó por sorpresa a más de un cibernauta y desató una ola de comentarios homofóbicos en contra del cantante. Ante dicha situación, él recibió el apoyo de la comunidad LGBT+ y se condenó que haya sido expuesto de esa manera.

Pepe Rincón limpiará su imagen

El dueño de PR Management señaló que a ambos les dio risa la publicación de TVNotas y que el ex integrante de Kumbia Kings no le interesaba salir a desmentir dicho rumor. Por otro lado, indicó que él decidió tomar medidas legales porque no va a permitir que su imagen se vea dañada.

“Conmigo no hay juegos, yo soy una persona sumamente seria, yo soy una persona sumamente honorable, y voy hasta las últimas consecuencias… La difamación no, conmigo no”, declaró Pepe Rincón.

¿Qué ha sido de Pee Wee?

Hoy en día, el cantante triunfa como parte del elenco del 2000's Pop Tour.

Pee Wee, quien se hizo conocido por ser vocalista de Kumbia Kings y Kumbia All Starz, agrupaciones, sigue trabajando en forjar una exitosa carrera como solista y hoy en día se ha unido al elenco del 2000’s Pop Tour junto a otros grandes artistas como Paty Cantú, Belinda y Fanny Lú.

Fotografías: Redes Sociales