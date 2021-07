Pedro Sola y su error con la mayonesa, confiesa cómo pagó

Posiblemente el momento de Pedro Sola y su error con la mayonesa han sido uno de los más inolvidables que ha pasado en la televisión en vivo. Nadie puede olvidar cómo cambió las marcas de las mayones al momento de promocionarlas.

Es cierto que los televidentes lo vieron como un momento bastante cómico pero Sola recuerda que para él no fue así ya que se sintió no sólo confundido sino que incluso ahora dice no recordar bien lo que pasó.

Recientemente Pedro Sola contó cómo fue su salida del clóset, la cual confesó hace 60 años, por lo que no era del desconocimiento familiar.

Pedro Sola y su error con la mayonesa

Confesiones de Pedro Sola y su error con la mayonesa.

Fue en la entrevista con Aurora Valle para el programa de “Confesiones”, que Pedro revivió el vergonzoso momento donde confundió las marcas de las mayonesas en plena transmisión en vivo de “Ventaneando”, del que dijo que la equivocación se convirtió en una lección para él.

Para Pedro Sola la confusión de la marca de mayonesa fue muy penoso para él, pues se trataba de un patrocinador oficial para el programa y al cometer tal error vendrían grandes consecuencias con ellos, él lo explica de la siguiente manera.

"Para mí fue muy vergonzoso porque estás en una empresa en donde la empresa es un negocio, entonces parte del negocio importante es, bueno, la tele y los anuncios en la tele, entonces las menciones comerciales que nosotros hacemos todos los días y las cuales nos pagan, de repente pues en vivo, uno tiene que tener mucho cuidado”, dice el conductor.

Agregó que “de repente me equivoco en el nombre de la mayonesa, no supe qué hacer, la imagen es horrorosa, yo no la quiero ni ver porque me desmayo”. Aunque también la misma Pati Chapoy ha revivido el vergonzoso momento de Pedro Sola con la mayonesa.

¿Cuánto costó las palabras de Pedro Sola y su error con la mayonesa?

Por un tiempo no se supo cuáles fueron las acciones tomadas contra Sola.

Pedro Sola contó que sí tuvo que pagar a TV Azteca y el dinero se le fue descontando de su salario de manera quincenal, además que el susto y preocupación para él era que consideró que sería su última participación en el programa.

“75 mil pesos que me descontaron de 5 a la quincena, ¿cómo ves? -dijo a Aurora Valle- Yo pensé que me iban a correr, no me corrieron afortunadamente, pero tuve que pagar en abonos, pero pues cada quien paga sus errores, fue un error muy duro”, expresa Sola.

Otra de las confesiones que hizo Pedrito Sola, es que apartir de ese momento todas las menciones son grabadas pero simulan estar a cuadro, esto para evitar que vuelva a ocurrir algo similar.

Aunque Pedro Sola y su error con la mayonesa no fue con malas intenciones, su equivocación le costó, pero también se convirtió en el rey de los memes y conquistó a las redes sociales ganándose el cariño del público más joven al punto de considerar a Pedrito Sola como un icono de la televisión mexicana.

Pedro Sola y memes

Después del error de Pedro Sola varios memes comenzaron a salir.

Ahora cuando alguien se equivoca o pasa algo los memes no pueden faltar, pero cuando el caso de Pedro Sola y su error con la mayonesa ocurrió en 2007 y aunque en ese momento no existía el término meme si salieron varios videos chuscos sobre él.

Pero con el paso de los años, el caso de Pedro Sola y su error con la mayonesa no se ha olvidado y las nuevas generaciones no han dejado pasar el momento y comenzaron a crear imágenes cómicas sobre el suceso.

