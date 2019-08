Pedro Sola revela que le aterra el SIDA ¿Se contagió? (VIDEO)

Pedro Sola se ha convertido en uno de los conductores más polémicos y queridos por el público mexicano, pues después de que se declaró abiertamente homosexual sus ocurrencias no tienen limites.

A lo largo de los años el famoso conductor de Ventaneando ha hecho casi de todo prácticamente, por lo que constantemente está dando de qué hablar, y sorpresivamente cada día sigue acumulando más fans.

En esta ocasión Pedro Sola causó furor con su último video, donde a diferencia de su contenido habitual, habló de un tema bastante serio, lo que puso a reflexionar a más de uno de sus seguidores.

Además de su carrera como conductor, Pedro Sola también disfruta de la interacción con sus fans a través de su cuenta de youtube, donde constantemente habla sobre temas bastante polémicos, por lo que tiene miles de seguidores.

En el video, el tema fue ‘Pedro Sola le tiene miedo a…’ donde habló de sus peores fobias y sus mayores temores en varios ámbitos de la vida, y tocó un tema que afecta a millones de personas en el mundo: El VIH.

“A mí me da miedo enfermarme, no me da miedo morirme, aunque no lo quiero hacer ahorita, porque estoy muy feliz en mi vida… tengo miedo de enfermarme de algo grave y algo mortal”.