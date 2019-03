Pedro Sola revela por que lo vetaron de "Venga la alegría" (VIDEO)

Pedro Sola es sin duda uno de los conductores más carismáticos y queridos por los fans, ya que al frente de "Ventaneando" ha sido protagonista de cientos de ocurrencias que enloquecen a sus fans, además de las grandes controversias en la que está involucrado, como su supuesta participación en “Hoy” si se lo permitieran.

Ahora el famoso conductor reveló la escandalosa razón por la cual fue vetado de uno de los programas de su misma cadena “Venga la alegría”.

¿Por qué vetaron a Pedro Sola?

Todo comenzó con la conferencia de prensa que realizo el productor Alejandro Gou con motivo de informar a los medios sobre “El tenorio cómico” la nueva obra que está en proceso y que incluirá a los conductores Pedro Sola, Daniel Bisogno, además de “Los mascabrothers”, Carmen Salinas e incluso a la sexy “chica del clima” Yanet García. Y fue aquí donde cuestionaron al conductor acerca de su veto en “Venga la alegría”

“Le dije que me pondría un mallón, encuerarme, enseñar la panza y las chichis, descalzo, a lo que ella respondió que de ninguna manera”

Esta fue la respuesta que Pedro Sola dio a la prensa para el cuestionamiento, pues aseguró que fue invitado al programa en una ocasión, y tuvo que solicitar la autorización a su jefa Pati Chapoy, quien lo estaba considerando hasta que el conductor reveló los planes que tenía para su presentación, por lo que fue rechazada su propuesta.

Tras no poder ir al programa y no informar de las razones, los conductores de “Venga la alegría” le guardaron un gran rencor al pensar que él los rechazó y ahora ya no lo pueden ver ni en pintura.

