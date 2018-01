Pedro Sola revela cómo llegó a ser un famoso DJ

El conductor mexicano, Pedro Sola, de 70 años de edad, hace algunos días contó la verdad sobre el error que cometió a nivel nacional durante el comercial de una maraca de mayonesa, situación que le ha costado mucho enterrar, y ahora revela como se convirtió en un DJ.



Cabe recordar que el comercial de la mayonesa puso al conductor en el ojo de todos, ya que a partir de ese momento comenzó a tener más popularidad entra el público, que lo inmortalizaron como un grandioso meme.

Ahora que el conductor también tiene un canal de Youtube, ha revelado la verdad sobre como se convirtió en DJ, invitado especial a grandes eventos de música electrónica.

El mexicano contó en su video de Youtube, que fue su otro compañero del espectáculo, Daniel Bisogno, quien le dio el número telefónico a Luis Rivas, persona encargada de incentivar a Pedrito para convertirse en un DJ.

El conductor de 70 años relató también que la primera vez que le hicieron la propuesta la rechazó por completo.

“La noche me pone de malas”, “el viernes es un día muy pesado”, fueron sus excusas que dio Pedrito.

Sin embargo al poco tiempo cambió de opinión y más cuando vio que el día de su debut se encontró con varios medios que lo esperaban ansiosos para hablar de la nueva experiencia.

Con un remix de “La Mayonesa”, Pedro abrió la pista y por una hora fingió que dominaba la tornamesa y hasta bailó.

Todo este evento fue disfrutado por mil 500 personas que se dieron cita en un antro de la CDMX para poder verlo en acción.

Desde entonces distintas empresas lo han estado buscando para poder realizar la misma tarea y contagiar a todos con su ritmo.

Su éxito también lo hizo ser elegido para cerrar la plataforma Bud Light Warehouse con motivo de fin de año con un dj set único.

Bud Light Warehouse fue transmitido en vivo con el set completo de quien ya se compara con DJs internacionales como Martin Garrix, Tiësto, David Guetta o Steve Aoki, por la calidad de sus mezclas.

El programa de espectáculos, Ventaneando, sigue festejando sus 22 años y realizó un segundo programa especial, varios conductores contaron las anécdotas que han tenido cuando Pati Chapoy los regaña.

El conductor mexicano, Daniel Bisogno, presumió ser el más consentido, incluso en cuanto a regaños se refiere, pero Pedrito se pasó cuando comparó su sentimiento al ser llamado a la oficina de Chapoy con una función de su cuerpo.

“Hubo un malentendido con Atala, y Pati me llamó a la oficina, me puso una gritoniza y me suspendió una semana”, dijo Pedrito.