Pedro Sola recibe fuerte mensaje de un conductor en pleno programa

Durante la emisión del programa Ventaneando, Pedro Sola recibió un atrevido mensaje por parte de otro conductor, Durante la emisión del programa ya mencionado, el pasado viernes, Pedro Sola hizo una impresionante revelación, pues aseguró que un conductor le mandó un mensaje muy provocador.

Todo comenzó cuando Jimena Pérez, 'La Choco', comentó que durante una plática con Pedrito este les confesó que había recibido un mensaje inusual a las cuatro de la mañana.

'La Choco' habló de Pedro Sola así:

"¡Esto está buenísimo! Resulta que ayer estábamos platicando con Pedro Sola y nos contó que recibió un mensaje a las cuatro de la mañana", tras esta declaración La Choco, pidió a Pedrito que le leyera el mensaje.

"Amigo, perdón que te escriba, esto sonará raro, pero soñé contigo muy raro, pero muy explícito lo que me preocupa es que medio me gustó, que me pasabas por todos lados la lengua mi duda es ¿estoy bien o estoy mal? Los sueños se pueden hacer realidad", dijo Pedro sobre el mensaje.

Acto seguido Jimena aclaró que fue 'El Capi' el que mandó tan singular recado. Pero inmediatamente Pedro respondió:

"Dije: 'Oye, no entiendo nada, mi Capi querido', pero luego él me explicó que él y Facundo intercambiaron, en una dinámica, celulares para que mandaran mensajes a los contactos de cada uno y entonces Facundo fue el que quiere que le pase la lengua, no El Capi". Al final, explicaron que El Capi mandó un mensaje de voz diciendo: "Peter, pero sí estás bien llamativo".

