Pedro Sola pide perdón a Belinda y lo hace de manera pública

Durante una transmisión de Ventaneando, Pedro Sola pide perdón a Belinda por haberla llamado “un dolor de cabeza”.

Como ya se ha dicho en La Verdad Noticias, no es la primera vez que Pedrito Sola ha hablado contra la cantante, ya que en el pasado tachó de “chistositos” a los artistas por incrementar rumores de un rompimiento para atraer al público.

Pero tras confirmarse su ruptura fue que Pedro Sola, famoso conductor de televisión que ya se ha visto en controversias por sus declaraciones, sorprendió a los espectadores al referirse a Belinda como un “dolor de cabeza”.

Pedro Sola pide perdón a Belinda

Luego de que criticara a la cantante de ‘Cabrón, Pedro Sola pide perdón a Belinda.

Durante el programa ‘Ventaneando’ tras la ruptura con Christian Nodal, Pedro Sola decidió ofrecerles sus disculpas a Belinda por haberse referido a ella de forma incorrecta.

Como se recordará, Pedro Sola arremetió fuertemente contra Belinda al decir: “Belinda es un dolor de cabeza. Déjenme decirles que le tengo cariño sin conocerla. Definitivamente estoy convencido de que es una chava, una artista muy complicada y muy voluntariosa”.

De hecho en ese momento incluso Pati Chapoy salió a la defensa de la intérprete ‘La niña de la escuela’ y aseguró que el el 2000 Pop Tour no está a la altura de la artista.

Belinda y Ventaneando

Pedro Sola pide perdón a Belinda.

En cuanto a la relación profesional entre Belinda y Ventaneando se sabe que no ha sido del todo buena, por ejemplo durante la entrevista que tuvo la cantante junto a Nodal se pudo ver bastante tensión, aunque se reveló muchos detalles sobre su entonces relación.

Pero, ahora, y tras la ruptura se han desencadenado una ola de ataques en contra de Belinda, es por ello Pedro Sola pide perdón a Belinda, pues aseguró se dio cuenta de su error. Aseguró que se ha sentido muy triste por todas las agresiones que la cantante ha recibido

“Ahora que veo tantas cosas que le dicen a Belinda, me he sentido mal y triste de que la agreden; me arrepiento de haber dicho lo que dije”, agregando en su Twitter: "Me pongo en los zapatos de los papás de @belindapop y me imagino lo que sienten al escuchar y leer tanta agresividad hacia su hija en los medios. Si cuando hablan de uno se siente feo cuanto y más de los hijos”.

Y luego que Pedro Sola pide perdón a Belinda, Daniel Bisogno agregó durante el programa sobre Belinda: “De estrella a estrella, Belinda es mucho más estrella que Nodal”.

