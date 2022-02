Pedro Sola no se juntó con Carlos Salinas en la Universidad por esta razón

El conductor Pedro Sola compartió que cuando recién había entrado a la Escuela Nacional de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México, también estaba en su primer año el ex presidente de México Carlos Salinas de Gortari.

En el primer año de facultad se encontraba por los pasillos al ex presidente Carlos Salinas, sin embargo, no se unió a su clan de amigos porque, según él, Gortari y sus amigos estaban enfocados en desarrollar una carrera en la política y él no, su meta era estar en el medio artístico, agregó:

“Todos éramos compañeros de la escuela, pero ellos eran una élite de compañeros estudiantes que sí tenían el ánimo de ser economistas y políticos. Yo no, yo me dediqué al teatro”

Cuenta Sola que Salinas era muy amigo de Manuel Camacho Solís (ex senador) y el abogado Francisco Ruiz, que era un grupo muy compacto, que según él en su momento hicieron un pacto para que alguno de ellos fuera presidente de la República, y como sabes uno sí lo logró.

La etapa universitaria de Pedro Sola cerca de Salinas

Agregó que sólo entró a la facultad de economía porque su padre no lo dejó estudiar Arte Dramático, y que fue en un momento de su universidad que conoció a Salinas, quién estaba en otro grupo y generación, a menudo se lo encontraba en los pasillos del plantel, donde también estudiaron otros políticos importantes de la época.

La edad de Pedro Sola

El presentador de televisión Pedro Sola, de nombre completo Pedro José Sola Murillo, tiene 75 años, nació el 28 de enero de 1947 en Veracruz, es mayormente conocido por su participación en el programa Ventaneando.

