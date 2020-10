Pedro Sola luce atuendos como la familia Adams ¡Hasta de Morticia!

El Tío Pedro Sola se ha consagrado como una de las figuras más importantes en el internet, y es que este famoso ha sabido ganarse el cariño del público, sobre todo de aquellos millennials que crecieron viendo ventaneando, pero que ahora disfrutan de las redes sociales.

En ese sentido, y tal como lo hemos informado previamente en La Verdad Noticias, el conductor de tv Azteca lleva semanas poniéndose en un mood de Halloween, compartiendo disfraces de otras personas vestidos como él, y por qué no, él también luciendo como míticos personajes de la temporada.

Es por ello que a través de sus redes sociales, el conductor de Ventaneando compartió un video en el que se le ve su rostro editado con los cuerpos de los integrantes de la familia Adams, esto a través de una popular aplicación de cambio de rostro.

Lo que más llamó la atención es que su rostro con bigote y lentes combinó perfecto con el cuerpo de Morticia y Merlina Adams, y lograron que en este video tenga más de 5 mil reacciones, y se comparta en más de mil ocasiones.

El famoso recibió miles de comentarios alabando su sentido del humor, y fue reconocido por su manera de conquistar al público, sobre todo durante esta pandemia, en donde su contenido en redes sociales ha conquistado a todos sus fans.

Pedro Sola recientemente habló sobre su sexualidad, pues hace poco abrió su corazón, y reveló cómo le dijo a sus papás que era gay, aun hace décadas, en donde la comunidad LGBT no era tan abierta como ahora.

De hecho, dijo que su madre había considerado llevarlo al doctor, pero fue su abuela quien lo defendió, y aseguró que no estaba enfermo, y que debían apoyarlo para que no sufriera.

“MI madre me preguntó cuando tenía como 15 años en relación con mi forma de ser, y me dijo ¿No te gustan las mujeres?, y le respondí que no; entonces ella le dijo a mi abuela que había que llevarme al doctor”, informó este famoso.