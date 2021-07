Pedro Sola se convirtió en tema de conversación en las redes sociales al estrenarse un episodio más de ‘Confesiones’, el programa conducido por Aurora Valle y transmitido por Televisa. En dicha entrevista, el conductor de televisión y economista mexicano habló sobre varios momentos de su vida e incluso terminó revelando un secreto de Ventaneando.

Uno de los temas que abordó fue cuando se equivocó al mencionar el nombre de una marca de mayonesa en vivo. Este error provocó que le descontarán de su sueldo la cantidad de 75 mil pesos: “Yo pensé que me iban a correr, no, no me corrieron afortunadamente pero tuve que pagar en abonos, pero pues cada quien paga sus errores.”

Para evitar que esta situación vuelva a ocurrir, el conductor reveló un secreto que se aplica en el programa Ventaneando: “¿Sabes qué es lo que hacemos ahora? Como llegamos temprano al canal, entonces de 2 a 3 grabamos las menciones. Entonces si te equivocas la repites… La gente ni cuenta se da, porque estoy vestido idéntico y todo está igual”.

¿Cómo reaccionó Pati Chapoy al ver a Pedro Sola en Televisa?

Aurora Valle asegura que tuvo que pedirle permiso a Pati Chapoy para que Pedrito Sola pueda aparecer en su programa de Televisa.

La aparición de Pedro Sola en un programa de Televisa no pasó desapercibida para los usuarios de las redes sociales, pues se cuestionaban sobre la opinión de Pati Chapoy al ver a su compañero en la competencia. Sin embargo, Aurora Valle reveló en una entrevista con el periodista Alejandro Zuñiga que ella le pidió permiso a la titular de Ventaneando.

“Yo pedí permiso en Televisa y yo le pedí permiso a Pati, yo personalmente le pedí permiso a Pati de que si me dejaba hacer las Confesiones de Pedrito Sola, para que él estuviera tranquilo”, declaró la conductora de 'Confesiones', programa que se transmite por Tlnovelas.

¿Cuántos años tiene el Pedro Sola?

El veterano conductor de Ventaneando ha conquistado al público con su carisma.

Pedro Sola tiene 74 años de edad. De acuerdo a información que circula en Internet, misma que La Verdad Noticias trae para ti, el conductor de espectáculos y economista mexicano nació un 28 de enero de 1947 en el estado de Veracruz. Según Pati Chapoy, él es el único que podría tomar su lugar para cuando ella deje la conducción de Ventaneando.

