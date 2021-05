Pedro Sola insulta a Camila Sodi en Ventaneando; pide disculpas en Twitter

Pedro Sola, economista y conductor de TV Azteca, se convirtió en tendencia de las redes sociales luego de que llamara “imbécil” a Camila Sodi durante la reciente emisión del programa Ventaneando. Tras la polémica, el también youtuber utilizó su cuenta de Twitter para pedir disculpas a la actriz y a quienes se ofendieron con su comentario.

De acuerdo a lo que investigó La Verdad Noticias, todo comenzó cuando Linet Puente presentó una entrevista exclusiva que le habían hecho a la actriz, quien actualmente se encuentra promocionando la película ‘El Exorcismo de Carmen Frías’. Sin embargo, la actitud de ella provocó que recibiera críticas por parte de los conductores del programa.

Los conductores de Ventaneando recordaron que no es la primera vez que la sobrina de la cantante Thalía tiene roces con la prensa, pues ella suele tener una actitud grosera con algunos reporteros de los medios de comunicación cuando estos le hacen preguntas que no son de su agrado

Durante la crítica, Pedrito no dudó en calificar a Camila como una “imbécil”, esto por no saber tratar a la prensa. Este momento no pasó desapercibido para los cibernautas, quienes criticaron al conductor por haberle faltado el respeto a la actriz en televisión nacional, mientras que otros señalaron que esa palabra no es un insulto.

Pedro Sola se discupa con Camila Sodi

El conductor de Ventaneando se disculpó por haber dicho una "palabrota" en televisión nacional.

Tras la polémica, el secuaz de Pati Chapoy utilizó su cuenta de Twitter para pronunciarse al respecto y aunque no mencionó directamente a la también protagonista del remake de ‘Rubí’, pidió disculpas por haber dicho una “palabrota” durante la emisión de Ventaneando.

"Ayer en @VentaneandoUno tuve un exabrupto al tenor de la discusión que se llevaba a cabo y dije una palabrota de lo cual me arrepiento y me disculpo de verdad, no es mi costumbre insultar a nadie. Lo siento mucho", escribió Pedro Sola en Twitter. Hasta el momento, Camila Sodi no se ha pronunciado al respecto de lo sucedido.

Fotografías: Redes Sociales