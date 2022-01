Pedro Sola exige su pago, reveló que no ha cobrado desde hace varios meses

El conductor Pedro Sola volvió a causar todo un revuelo en las redes sociales, y en La Verdad Noticias te compartimos lo que pasó con el presentador, pues todo surgió durante la anterior emisión de “Ventaneando”, donde denunció que no ha cobrado por un trabajo que hizo hace meses.

Y es que, cuando presentaron una cápsula de Violeta Isfel, Pedrito aprovechó la oportunidad para comentar que con ella compartió créditos en la película “Hotel Transylvania: Transformanía”; ambos prestaron su voz para el doblaje en español.

Anteriormente el conductor reveló la prohibición que le hizo Pati Chapoy, quien le pidió al presentador no hacerse ningún arreglito en el rostro, pues en algunas ocasiones ha revelado a sus seguidores que se ha sometido a algunos arreglitos estéticos.

Pedro Sola aseguró que no le han pagado por un trabajo

El conductor de TV Azteca aprovechó la ocasión para exigir su pago por su trabajo, aseguró que han pasado varios meses y no ha llegado su pago, lo que sorprendió a sus compañeros, quienes le pidieron que compartiera más detalles sobre lo ocurrido.

El presentador comentó que desde que trabajó en el doblaje de la cinta no le ha llegado su pago, pues la iban a estrenar en octubre, pero no fue así, pues la distribuidora cambió. Por otro lado, el conductor también bromeó al respecto y dijo: "Ya páguenme, de los 50 pesos que me iban a dar, ahora van a ser 25 ahorita por la inflación".

Cabe mencionar que el presentador ha preocupado a los usuarios por su estado de salud, pues confesó que su salud se ha deteriorado, enfrenta problemas de audición e hipertensión, también sufre de cataratas, por lo que podría someterse a una operación.

Debido a sus revelaciones, especularon que quizás Pedrito podría dejar el programa para cuidar su salud, pero el presentador no ha dado detalles al respecto, pues ha participado en el programa de TV Azteca "Ventaneando" junto a Pati Chapoy y sus demás compañeros.

¿Cuándo se equivocó Pedro Sola?

Conductor de TV Azteca cometió un error en televisión

Hace algunos años el carismático presentador pasó una vergüenza en televisión, cometió un grave error durante un anuncio de un comercial de una marca de mayonesa que confundió por otra, debido al error la empresa le obligó a pagar la mención.

Durante una entrevista, el conductor Pedro Sola comentó que tuvo que pagar 75 mil pesos que le descontaban de 5 mil a la quincena, tuvo que pagar abonos, pues a pesar de lo que ocurrió, la televisora no lo corrió, aunque surgieron varios memes del presentador.

