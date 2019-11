Pedro Sola de "Ventaneando" fue hospitalizado ¿Está al borde de la MUERTE?

Pedrito Sola atraviesa ALARMANTE complicación de salud ¿Cómo se encuentra?(VIDEO)

Pedrito Sola es uno de los principales protagonistas del popular programa de TV Azteca ‘Ventaneando’ en el cual ha estado durante una larga temporada y se ha ganado el cariño de muchas familias mexicanas.

Sin duda alguna es también uno de los conductores más famosos de la televisión mexicana, ya que con su carisma se ha logrado ganas el cariño de los televidentes y es que con sus ocurrencias hasta se ha vuelto viral en las redes sociales, donde tambien es todo un icono de los memes.

Pero eso no es todo, pues a su edad Pedrito Sola, también la hace de youtuber, compartiendo sus ocurrencias en su canal oficial o haciendo característico s comentarios acerca de algún tema en tendencia, donde el termina siendo el protagonista de las bromas.

Recientemente Pedrito Sola dejó preocupados a sus seguidores luego de que publicara un mensaje en Twitter sobre su estado de salud, pero ahora se ha subido un video y una imagen en la que se puede ver al conductor realizándose un chequeo médico tras confirmarse que se encuentra delicado de salud.

En el video Pedrito Sola detalla que acudió al hospital debido a que tenía la presión alta, que lo llevó a que le conectaran un aparato que durante 24 horas para monitorear su presión, para después de ese tiempo regresa con el médico para que se lo retiren y le den un diagnóstico.

“Esperemos que todo salga bien, para que yo dure muchos años más, dando lata”, es como concluye el famoso conductor, que con muy buena actitud se sobre poner a esta complicación de salud que lo ha aquejado.

Miren @pedrosola atendiéndose... mándenle muchos saludos para que se recupere pronto. Te queremos Pedrito, te queremos pic.twitter.com/5TjAGw3rTo — Ventaneando (@VentaneandoUno) November 4, 2019

Cabe destacar que muchos amigos, colegas y seguidores de las redes sociales, expresaron sus buenos deseos y su pronta recuperación, ya que con anterioridad Pedrito Sola habría alertado a todos con un mensaje que decía así: "Hay días como hoy que siento ganas de salir corriendo sin rumbo y no volver. Será que no me siento muy bien".