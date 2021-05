Pedro Sola cuenta su experiencia tras probar la marihuana

Durante una entrevista para el programa de YouTube “Lucía Méndez Presenta”, el conductor de espectáculos, Pedro Sola, confesó haberse “vuelto loco” luego de probar por primera vez un cigarrillo de marihuana.

En la charla, Lucía Méndez preguntó al conductor de “Ventaneando” acerca de su experiencia con las drogas y el alcohol: “¿No te has dado nunca un churro?”, preguntó la también actriz. “Una vez y me volví loco y decidí que no”, confesó Sola.

Tras el cuestionamiento, el conductor de TV Azteca se sinceró y relató que su experiencia tanto con el alcohol como con las drogas no ha sido la mejor; razón por la cual, el conductor no los consume desde hace muchos años.

¿Qué sintió Pedro Sola al fumar marihuana?

De acuerdo con su experiencia compartida al público, la primera vez que el compañero de Paty Chapoy probó la marihuana tenía 24 años, y según cuenta estaba en compañía de unos amigos chilenos, en tiempos de Allende.

Pedrito comentó que su hermana trabajaba en el Aeropuerto de la CDMX y ella fue quien le consiguió un paquete de marihuana que el conductor decidió compartir con sus amigos, quienes rápidamente vaciaron un cigarro largo para armar un churro y fumar todos.

Sin embargo, luego de una hora de haber comenzado a fumar Pedrito contó que la experiencia fue terrible para él, pues detalló que tuvo la sensación de que su cuerpo no le pertenecía.

Pedrito experimentó resequedad en la boca

Pedrito se abrió con Lucía Méndez.

“Yo no sabía si iba o venía. Era una sensación, primero de la boca seca. Y como de que esto no era yo (refiriéndose a su cuerpo) sino que yo estaba adentro y no me sentía”, explicó.

Finalmente, Pedro Sola comentó que se sentía tan mal que tuvo que pedirle a su hermana que fuera a recogerlo. Al llegar a su casa logró acostarse a dormir sin que sus padres descubrieran su estado.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.