Pedro Sola confesó que también se equivoca como los políticos

El conductor de espectáculos, Pedro Sola, de 70 años de edad, es muy querido por todo el público de Ventaneando.

La semana pasada compartió con sus seguidores en Twitter que por fin contaría 'la historia de la mayonesa', error que lo llevó a convertirse en un referente de memes.

Y como lo compartió, por fin subió el video, en el que todos esperaban ver la razón o un detrás de cámaras del polémico momento que vivió tras anunciar una marca que no era en vivo.

Sin embargo Pedrito al inició del video solo jugo con los sentimientos de sus fanáticos pues lo único que se ve en su video es literal 'La verdadera historia de la mayonesa'.

El conductor explicó la forma de elaborarla, su historia en la gastronomía del famoso aderezo que lo lanzó a la fama en redes sociales.

Pero al finalizar el video dijo:

"El error de la mayonesa lo he contado muchas veces, fue un error que me sirvió muchísimo, porque al final de cuentas, jovencitos que nisiquiera me conocían, descubrieron que me equivoqué, un error que me costó muchísimo en estado de ánimo, porque pasé muchas vergüenzas. Pedro Sola también se equivoca como todos; los políticos que tenemos, son unos ejemplos que no quiero decir aquí no vaya hacerla de malas", finalizó el conductor.