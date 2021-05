Pedro Sola anunció en su cuenta de Twitter que está considerando la idea de abandonar las redes sociales, esto debido a las críticas que recibe por parte de algunos cibernautas. Ante dicha revelación, los fans del conductor de Ventaneando le han dado mensajes de aliento.

En los últimos días, el Tío Pedrito, como se le conoce en redes sociales, ha compartido su opinión sobre el actual gobierno mexicano, misma que no ha sido bien recibida por otros usuarios de dicha plataforma. A esta situación, se le suman las críticas que recibe por los comentarios que realiza en Ventaneando, programa que conduce al lado de Pati Chapoy.

"He pensado en salirme de todas las redes sociales", fue el mensaje que preocupo a los fans del Tío Pedrito.

“No cabe duda que la gente no entiende el idioma que habla ni el sentido de las palabras y solamente se deja llevar por la envidia y el odio a lo tonto; muchas veces he pensado en salirme de todas las redes sociales, que de sociales no tienen nada. Triste realidad”, escribió el también economista en su cuenta oficial de Twitter.

Fans muestran su apoyo al Tío Pedrito

Fanáticos no dudaron en mostrarle su apoyo al carismático conductor de Ventaneando.

El mensaje del conductor de Ventaneando, programa que acaba de celebrar su 25 aniversario, no pasó desapercibido para sus más de 431 mil seguidores, pues en la sección de comentarios es posible leer varios mensajes en donde le piden que no se vaya, mientras que otros le sugieren que sea más tolerante a las críticas o que simplemente las ignore.

“Evoluciona mi querido Pedrito”, “Humildemente le sugiero que le venga valiendo las opiniones de los demás… No tiene porque irse, y ni siquiera pensarlo”, “Pedrito, no te mortifiques, siempre habrá gente envidiosa y tirando hate” y “ “No te salgas, yo estoy solo aquí (en Twitter) para leerte” son algunos de los comentarios que recibió Pedro Sola.

Pedro Sola y su íconico incidente con la mayonesa

Tal vez no lo sepas, pero el conductor estrella de TV Azteca cobró popularidad en el mundo de las redes sociales por equivocarse al momento de publicitar una marca de mayonesa en el programa Ventaneando hace varios años y por el cual tuvo que pagar una fuerte multa.

"Yo pagué 75 mil… En su momento fue una cosa vergonzosísima para mí, porque aparte era en vivo y era una mención pagada que costaba un dineral”, fueron las declaraciones de Pedro Sola sobre su comercial de la mayonesa, misma que recopiló La Verdad Noticias.

