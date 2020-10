Pedro Sola: Así le dijo a sus papás que era GAY

Pedro Sola, uno de los conductores más queridos de TV Azteca, se convirtió en tendencia de las redes sociales gracias a una íntima entrevista que ofreció al sitio Escándala, en la cual abordó diversos temas relacionados a su vida privada, pero el momento que más llamó la atención fue cuando reveló a detalle como le dijo a sus padres que era gay.

Con la sencillez y carisma que le caracteriza, Pedro Sola contó a detalle cómo fue ese momento en el que decidió “salir del closet” frente a su madre, hecho que no lo tomó a bien, pues el conductor reveló que ella quiso llevarlo a un doctor, ya que en esa época ser homosexual no era bien visto por la sociedad.

Pedro Sola se ha convertido en uno de los conductores más queridos de la televisión mexicana.

“Mi madre me preguntó cuando tenía como 15 años, en relación con mi forma de ser y me dijo: ‘¿No te gustan las mujeres?’ y le respondí que no; entonces ella le dijo a mi abuela que había que llevarme al doctor, y mi abuela le contestó: ‘No, porque no está enfermo’, y entonces mi mamá le dijo; ‘Va a sufrir’ y mi abuela dijo: ‘No, si lo apoyamos’”, reveló.

El presentador de televisión contó que su padre también se encontraba presente cuando él se declaró gay, pero que este no mostró molestia alguna al conocer la orientación sexual de su hijo: “Entonces mi papá volteó, me vio y siguió leyendo, o sea yo no tuve ningún conflicto en ese sentido”.

Pedro Sola recibió burlas en la preparatoria

Pedro Sola ofreció íntima entrevista al sitio Escándala.

De igual manera, Pedro Sola confesó a Escándala que él siempre tuvo un comportamiento afeminado cuando acudía a la preparatoria y que este nunca le causó problema con las demás personas, pues aunque había quien se burlaba de su forma de ser, el conductor de 73 años de edad nunca le dio importancia.

“Yo me sentaba en las filas de las niñas porque me sentía a gusto. Había gente que se burlaba de mí, pero no era algo fuerte”, finalizó la estrella de Ventaneando.

Fotografías: Instagram