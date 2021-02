Pedro Pascal podría ser DESPEDIDO de The Mandalorian por esta razón

Hace unos días te dimos a conocer en La Verdad Noticias que la actriz texana Gina Carano fue despedida de la serie The Mandalorian por realizar polémicas publicaciones en sus redes sociales, mismas que hicieron enfurecer a los cibernautas, quienes hoy exigen el despido de Pedro Pascal.

La imagen que compartió Gina Carano en redes sociales comparaba la situación política que se vive en los Estados Unidos actualmente con el holocausto judío, situación que Disney+ no dejó pasar por desapercibido y en breve anunció que la actriz quedaba fuera de The Mandalorian, de Lucasfilm y de cualquier proyecto relacionado a la empresa.

Gina Carano fue despedida de The Mandalorian por publicar una polémica imagen en redes sociales.

Pese a que la decisión de Disney+ fue aplaudida por los cibernautas, hay un grupo de personas que aseguran que la empresa le dio un trato injusto a Gina Carano, esto debido a que el actor Pedro Pascal, quien da vida a Din Djarin en la serie de Star Wars, realizó un tweet muy similar al de su ahora ex compañera de trabajo.

A través del hashtag #FirePedroPascal, los cibernautas exigen el despido del actor chileno de la serie de The Mandalorian, esto luego de que descubriera un mensaje en su cuenta oficial de Twitter donde compara los campos de concentración con la detención de migrantes en Estados Unidos.

Fans exigen que Pedro Pascal sea despedido

Usuarios de las redes sociales exigen a Disney+ que despidan a Pedro Pascal de la serie The Mandalorian porque su publicación en Twitter es igual de grave a la que realizó Gina Carano en los últimos días, e incluso hay quienes aseguran que el despido de la actriz texana fue un acto sexista.

A pesar de que esta petición en redes sociales cobra fuerza cada día, la empresa ni Pedro Pascal se han pronunciado al respecto de la situación, pero se sabe que el actor chileno ha sido elegido por HBO Max para protagonizar la serie de ‘The Last of US’, el popular videojuego.

¿Crees que Pedro Pascal deba ser despedido? ¿Consideras que la cultura de la cancelación es excesiva? Deja tu respuesta en los comentarios, a La Verdad Noticias le interesa tu opinión.

Inicia vacunación de adultos mayores contra COVID-19 en México. Síguenos en Google News para mantenerte informado.

¡Y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube!

Fotografías: Instagram