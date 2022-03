¿Pedro Infante fingió su muerte? No hay fotos de su cadáver, afirman

Pedro Infante era uno de los actores y cantantes más guapos y famosos de su época, pero su luz se apagó de manera abrupta cuando perdió la vida durante un terrible accidente aéreo que tuvo lugar en Mérida, Yucatán. Pese a la cobertura que hubo de su fallecimiento, muchos aún dudan y afirman que fingió todo.

Recordemos que Jenni Rivera y Elvis Presley, también perdieron la vida de manera trágica, dejando un gran vacío entre sus fanáticos y generando una gran incertidumbre a nivel internacional.

Nunca se presentó una fotografía que mostrara el cadáver del ídolo. Muchas personas responsabiliza al ex presidente Miguel alemán de haberlo perseguido incluso en el cielo, pues se decía que el actor tenía una relación con su colega Sara Montiel.

En 2021, se cumplieron 104 años del natalicio de Infante, el llamado ‘Ídolo Inmortal’, quien falleció a los 39 años el 15 de abril de 1957.

¿Pedro Infante realmente murió?

El actor murió calcinado tras estrellarse su avioneta

De aquel trágico hecho no solamente no existen fotografías, pues tampoco hay testigos. Nadie puede comprobar que los restos encontrados fueran del actor y cantante, pero todo esto tiene una explicación, pues debido al estado en el que quedó el cuerpo, prefirieron no mostrarlo.

Fue un lunes 15 de abril de 1957 a las 7:48 de la mañana cuando la aeronave que era piloteada por el actor, se estrelló en una casa ubicada en las calles 87 y 54 en Mérida, Yucatán.

El propietario del predio, Rubén Canto, afirmó que dentro de la aeronave había tres personas, quienes fueron totalmente calcinadas por el fuego, según informamos en La Verdad Noticias.

“Ya estaban pegados los tres, despedazados los tres. Los alcaban del hombres, se les zafaban los hombros, los alzaban de la cabeza y se les zafaba la cabeza”.

La familia pudo identificar el cuerpo gracias a la placa de titania que tenía en la cabeza y la cual le fue colocada tras un accidente precio que tuvo y del cual si hay fotografías.

“Realmente era irreconocible, no se sabía qué restos eran de Pedro y qué restos eran de mi papá”, dijo Teresa Vidal, hija del capital Víctor Manuel Vidal.

El entierro de Pedro fue seguido por millones de personas en todo México, quienes lloraban su muerte como si fuera alguien de su familia.

¿Qué edad tendría Pedro Infante hoy?

Muchos piensan que hoy en día ya no viviría

De vivir, el actor tendría 105 años de edad, nació el 18 de noviembre de 1917 en Mazatlán, Sinaloa. Medía 1.77 metros de altura, y cuando murió, su cuerpo perdió dimensiones debido a las quemaduras que recibió.

Las películas de Pedro Infante marcaron la historia cinematográfica en México, y es que protagonizó muchas de ellas, entre las que se encuentran “Nosotros los pobres”, y “Los tres huastecos”.

