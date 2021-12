Pedro Fernández y el emotivo mensaje de despedida a vicente fernández

Es bien sabido que, la historia de Pedro Fernández como cantante, nace gracias a Vivcente Fernández, quien lo escuchó mientras cantaba en un restaurante, y lo apadrinó para llegar a ser quien es hoy en día, y por ello mismo se colocó su apellido.

Por lo que, en su sensible fallecimiento, el cantante de “yo no fui”, no pudo dejar de compartir un mensaje brindando el pésame a la familia.

Vicente Fernández murió a los 81 años de edad, y desde entonces decenas de famosos se han manifestado, y en esta ocasión te platicamos del especial mensaje de Pedro Fernández

¿Qué le dijo Pedro Fernández a Vicente Fernández?

La carrera de Pedro fue apoyada por Vicente

Fue a través de su cuenta oficial de Instagram que el protagonista de “Hasta que el dinero nos separe” compartió una foto con su padrino, a quien agradeció todo el apoyo que le dio cuando era tan solo un niño.

“Muchas gracias padrino, vivirás en mi mente y en mi corazón. Gracias por el bello gesto que tuviste para el inicio de mi carrera. Te recordaremos siempre a través del legado maravilloso de tus canciones.”, dijo.

Envió su apoyo a la familia

Con esta imagen se despidió de Vicente

El actor y cantante aprovechó su publicación en Instagram para enviar un abrazo a su madrina “Doña Cuquita”, y a sus hijos, quienes están pasando por un triste momento.

“Que Dios te tenga en su Gloria, Mi más sentido pésame para mi madrina Cuquita, Gerardo, Vicente, Alejandro, Alejandra y para toda su familia “, compartió.

Hay que recordar que Pedro Fernández escogió su nombre artístico por sus dos ídolos, Pedro Infante y Vicente Fernández, por lo que aunque en un momento hubo diferencias, siempre permaneció el cariño.

