Pedro Fernández rompe el silencio ante las críticas sobre presuntas operaciones

Pedro Fernández a sus 50 años de edad es uno de los cantantes más populares de México, tuvo grandes éxitos como "el aventurero" o "yo no fui" que aun se escucha en las radios mexicanas, y lo seguimos bailando en cada fiesta.

Sin embargo, el tiempo pasa y este ídolo ya no es el mismo que se ponía a cantar, bailar y seducir a sus fanáticas, pues su rostro ha resentido el paso de los años, y ha hecho que el famoso reciba críticas muy duras por parte de los internautas.

Fue después de aparecer en un live con Isabel Lascurain, integrante del grupo Pandora, que el ahijado de Vicente Fernández causó mucha controversia al lucir notoriamente diferente y comenzaron a comentar que su rostro presuntamente había pasado por el bisturí.

“Qué se hizo en su cara, pensé que era Camilo Sesto”. “Ay noooo; creo fue con el cirujano Alfredo Palacios. ¿Por qué no aceptan el paso del tiempo y envejecen con dignidad?”, le comentaron

Pedro Fernández rompe el silencio

El intérprete de "amarte a la antigua" dijo que no se ha hecho nada, es decir, que no se ha aplicado ninguna cirugía, sino que su rostro luce muy cambiado porque "se está habiendo más viejo", pero que incluso ganas no le faltan para hacerse algún arreglito.

El cantante y actor también dijo que el momento en el que decida realizar algún arreglo físico lo dirá sin ninguna pena o temor, pues decenas de artistas han recurrido al bisturí, por lo que él no sería ni el primero ni el último.

Cierto es que hasta años es cantante no pierde la chispa de galán de telenovela, y con cientos de seguidores en su cuenta de Instagram, reitera que no importa cuántos años pasen sigue presente en el corazón de sus fans ¿Te gustan las canciones de Pedro Fernández?.