Pedrito Sola revela que no tuvo hijos porque ‘odia a los niños’

¿Pedro Sola es gay?

Pedrito Sola, conductor de Ventaneando, reveló uno de sus secretos mejor guardados; el motivo de porque nunca tuvo hijos. Durante uno de los cortes comerciales de Ventaneando y a través de Facebook Live Pedrito Sola y el respondió con toda la sinceridad del mundo.

"Odio a los chiquillos. No, no odio a los chiquilllos. Pues porque no me gustan los niños. La responsabilidad de tener un hijo es muy enorme y muy importante. Y yo nada más de pensar, soy un hombre muy aprehensivo, de pensar que le podría pasar algo a alguno de mis hijos, me volvería loco", comentó.

Pedrito Sola de 71 años añadió que es muy aprehensivo y "sería muy obsesivo con los niños. Mejor así, no tengo niños, no tengo esa preocupación, tengo otras".

El personaje favorito de muchos dijo que a los niños los prefiere de lejos. "Yo quiero mucho a mis sobrinos, los he disfrutado mucho, pero son prestados".

Pedrito Sola es un hombre soltero y sin hijos, cuestión que no le quita el sueño, confesó, nunca quiso ser padre, debido a que no le gustan los niños y criarlos es una gran responsabilidad que no está dispuesto a asumir.

El conductor con el buen humor que lo caracteriza, relata que siempre le ha gustado vacacionar y viajar por el mundo, pero que jamás estuvo en sus planes ser un hombre de familia con responsabilidades mayores.

¿Pedro Sola involucrado en el despido de Atala Sarmiento?

Atala Sarmiento ha negado en repetidas ocasiones que se mudará a Televisa, testigos aseguran que la vieron en la empresa, noticia que llegó a oídos de Pati Chapoy de la voz de Pedrito Sola, provocando su despido.

Directamente Pedrito Sola no ordenó o sugirió el despedido, pero sus comentarios pudieron ser el detonante para que Atala Sarmiento, saliera de Tv Azteca y del programa Ventaneando.