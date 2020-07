Pedrito Sola muestra su INTIMIDAD en su casa ¡Arrasa en YouTube!

Pedrito Sola es uno de los conductores más reconocidos de Tv Azteca y ahora ha sorprendido a sus fans al sorprender mostrando su intimidad en los rincones de su casa.

Fue a través de su canal de YouTube que Pedro Sola hizo un recorrido por todos los rincones de su hogar: "lo que si les puedo decir amigos es que vivo muy, muy a gusto aquí, vivo muy tranquilo".

Hay que destacar que Pedro Sola es uno de los rostros más conocidos y característicos del programa "Ventaneando" de TV Azteca, además de que constantemente se vuelve tendencia en redes sociales por varias de sus ocurrencias y/o errores en el programa han inspirado toda clase de memes.

Los millennials lo han bautizado como "El tío Pedrito", ya que de un momento a otro el conductor de televisión se convirtió en youtuber, donde cuenta varias anécdotas de su vida.

La intimidad de la casa de Pedrito Sola

Es por eso que recientemente Pedrito Sola mostró cómo es el interior del departamento donde vive, pues contó que este inmueble se lo heredó su mamá, un lugar que describió como muy reconfortante y con cero lujos.

Amigos del YouTube, porque usted lo pidió les voy a mostrar mi departamento, muchos seguidores de las redes sociales me preguntan, '¿cómo vive Pedro Sola?', yo vivo muy normalmente y hoy les voy a enseñar como es que vivo en este departamento".

En el video Pedrito Sola hizo un recorrido por todos los rincones de su hogar, donde compartió con sus fieles seguidores varias de las cosas que ha comprado en los viajes que ha realizado, entre estas destacan muchas figuras religiosas. El youtuber mencionó que cada cosa que va comprando, las va acomodando a su antojo.

Cabe destacar que Pedrito Sola contó que de todos los lugares de su departamento, su recámara es el lugar donde pasa la mayor parte del tiempo, lugar donde tiene un clóset no muy amplio, su televisor, un aparato para hacer ejercicio y más. "Aquí es donde realmente me la paso todo el día, aquí es donde me la paso, veo la tele todas las tardes, me duermo temprano y aquí es donde realmente paso la vida más que nada, en esta recámara.