'Pedrito' Sola impacta redes con un entallado traje de baño

El conductor de Ventaneado dejó a sus fans con "el ojo cuadrado" Ciudad de México.-Apenas hace unos días el conductor de "Ventaneando", Pedro Sola, daba a conocer su nueva faceta como DJ y ahora sorprende a sus seguidores de Facebook. De acuerdo con Publimetro, Pedrito no tuvo ningún reparo y mostró cómo luce en un entallado traje de baño. Aquí la "atrevida" imagen. https://www.facebook.com/PedritoSolaa/photos/a.1621273768131561.1073741829.1618296585095946/1964075673851367/?type=3&theater Sola compartió una foto acompañado de dos mujeres, cuestionando a sus seguidores si les gustaba su traje de baño. La imagen no es actual, es de "hace algunos ayeres...", como él mismo lo dijo. En la postal vemos a un muy joven Pedro Sola con un calzoncillo a rayas. Cabe resaltar que no es una cuenta verificada, por lo que la foto podría ser "fake".

Te puede interesar