Pedrito Sola criticado por acosar a un conductor de Venga la Alegría ¡Escándalo!

Pedrito Sola fue uno de los invitados especiales en el programa mañanero, Venga la Alegría, donde se le acusó a acosar a uno de los conductores más jóvenes del programa, Roger González.

Pedrito Sola acusado de acosar a Roger González

En la sección, “Margarita de Recursos Humanos”, Pedrito Sola “colaboró” con la ejecutiva en la evaluación de los conductores para elegir quién se va y quien se queda en Venga la Alegría.

“Margarita de Recursos Humanos”, es uno de los segmentos cómicos de Venga la Alegría, y de los pocos que conserva popularidad entre los televidentes, aunque muchos no encontraron graciosos los comentarios del conductor.

Usuarios comentaron que Pedrito Sola se le insinuó a Roger González, pero el debate comenzó entre los que defienden al conductor de Ventaneando y aseguran que solo bromeaba y quienes creen que fueron chistes “subidos de tono”.

El “acoso” de Pedrito Sola

Al llegar al segmento de Venga la Alegría, Pedrito Sola le hizo comentarios a Roger González como decir que tenía una “bonita carita” o que deberían saludarse “con un beso” en lugar de un apretón de manos.

Cuando “Margarita”, comentó que Roger González debería quedarse en Venga la Alegría porque es “pequeño y contacto”, Pedrito Sola contestó:

“No te creo, según lo que me han dicho no es tan compacto, eso me dijeron las personas que lo conocen de cerca".

Algunos de los “chistes” de Pedrito Sola le parecieron inapropiados al público: “Así sienten las mujeres cuando las acosa el jefe”, comentaron al ver que Roger no respondió y sólo se río de los chistes.

