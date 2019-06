Pedí que pararas Se revela el chat secreto de la modelo abusada por Neymar

Si bien es cierto, Neymar es una de las figuras públicas más importantes del medio, pues no obstante a su gran talento deportivo, el jugador de futbol del PSG resulta ser una celebridad que se ha vuelto viral por su participación en diferentes comerciales de distinguidas marcas.

Sin embargo, las cosas parecen haber tomado un rumbo muy diferente al éxito y a la fama, pues recientemente el astro brasileño ha sido el blanco de todos los medio de comunicación y redes sociales, luego de haber protagonizado un escándalo de abuso en contra de una modelo.

Pero cuando muchos hubieran pensado que las malas noticias habían llegado a su fin, recientemente se filtró la conversación privada que sostuvo Nejila -la modelo violentada- y el carioca.

Naymar podría estar en graves problemas

¡Así es! fue apenas este viernes pasado que el chat privado que mantuvieron el futbolista y la modelo brasileña Najila Trindade, fue filtrado. En la conversación, se puede apreciar como Najila trata de concientizar al astro, sin embargo este se muestra indiferente al respecto.

Recordemos que la modelo ya habría acusado a Neymar de abuso y agresión ante las autoridades correspondientes. Esto se dio al día siguiente en que sucedieron los actos dentro de la habitación de un hotel de París.

Te puede interesar:

VIDEO: Neymar exhibe a la mujer que lo acusa de violación

El programa de televisión brasileño 6 Alerta City, del canal TV Record, fue el medio que filtro los mensajes entre la controversial pareja.

"Pedí que pararas": Se revela el chat secreto de la modelo abusada por Neymar

La plática que sostuvieron Neymar y Najila, fue muy clara por parte de la modelo, pues esta trata de entrar en razón al futbolista, haciéndole ver lo lastimada y afligida por los maltratos de los que fue víctima durante el encuentro privado que tuvieron.

Najila también hace énfasis en que el astro la lastimo físicamente, pues esta cuestiona a Neymar sobre las marcas que este dejo en su cuerpo, producto de la intensidad con la que el futbolista trato a la modelo.

En la conversación, Neymar se nota hasta cierto punto indiferente, no obstante, este "bromea" con el sensible hecho.

“Pero las marcas, tú fuiste culpable también (risas). Tú me pedías más”, fueron las palabras que Neymar envió a la modelo.

Finalmente, Najila le pidió al futbolista que mantuviera en privado todo el contendió que esta compartió con él, ya que al parecer, la modelo envió algunas fotos sugerentes, mismas que podrían ya ser parte de la web.

Esta fue parte de la conversación que los medios brasileños filtraron recientemente y en la cual se puede apreciar lo que anteriormente compartimos con ustedes.

"Najila: ¿Recuerdas todo ayer?

Neymar: Obvio

Najila: El tipo que conocí hoy no era el mismo de ayer. Fue por ese Neymar de hoy que me apasioné.

Neymar: No me conoces bien. Soy normal.

Najila: Estaba emocionada de conocerte. Ayer fue todo tan rápido… De ahí, por la mañana, vi esas marcas. Ayer apenas nos hablamos. Estabas agitado. Ayer yo estaba tranquila y hoy quien está agitada soy yo. Nos hemos perdido cada uno. Qué pena que salió mal.

Neymar: Pero las marcas, tú fuiste culpable también (risas). Tú me pedías más.

Najila: ¿Está loco? Yo pedí que pararas y tú incluso me pediste disculpas, pero ahora… algo más para terapia.

Neymar: (Emoticones de desconfiado)

Najila: Tú sigues siendo Neymar y yo, una cualquiera.

Najila: Si mandaste esa foto a alguien, por favor, pídele que la borre por qué no quiero nada envolviendo mi nombre.

Neymar: Jamás lo haría."

Najila: Comparado con lo que has hecho, no sería nada. Aunque me haya cambiado sólo hoy (y pagado de loca porque antes la ficha no había caído), tu sabes muy bien lo que pasó y cómo me trataste. A pesar de que eso quede en ‘off’ para siempre y nunca más nos hablamos, allá en el fondo sabes lo que pasó."

Tal como se puede leer en la plática privada, Najila trata de dejar este tema atrás y así poder seguir adelante con su vida. Esperemos esto no tenga más secretos, ya que de lo contrario, el jugador podría vivir todo un infierno por este "pequeño" desliz.