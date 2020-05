Paz Vega: esta es la razón por la que salió en La Casa de Las Flores

Sin duda uno de los momentos más impactantes de la casa de las Flores fue cuando Carmelita interpretó la canción "cosas del amor", pero algo que llamó la atención fue que repentinamente Paz Vega salió a interpretar esta canción junto con Ximena Sariñana.

Hasta el momento nadie había entendido que hacía dicha actriz en la serie de Manolo Caro, y no es que nos molestara solo que no tiene sentido pues no había un contexto previo, sin embargo, el creador de esta serie ha revelado cuál es la razón por la que está actriz estaba contemplada para hacer esa participación especial.

Y es que a través de su cuenta de YouTube, Netflix latinoamérica ha revelado varios videos complementarios especiales de esta tercera temporada de la serie mexicana, en uno de ellos Manolo Caro reveló cuáles han sido las novelas que más le han marcado en su vida, y aseguró que una de las novelas más populares que le han inspirado para hacer esta serie es Cuna de Lobos.

De hecho hay varias referencias hacia Cuna de lobos en la serie que cuenta la vida de la familia de la Mora, pues podemos ver a Jenni quetzal utilizar un parche cuál Catalina Creel, lo cual responde la pregunta sobre la participación de la actriz mexicana en "cosas del amor".

¿Qué hacía Paz Vega en la Casa de las Flores?

Netflix reveló un video en el que se dan a conocer todos los cameos y guiños a grandes telenovelas de el pasado, y precisamente la participación de Paz Vega es uno de los guiños.

A Cuna de Lobos, pues siendo esta una de las telenovelas favoritas de Manolo Caro, invitó a la nueva Catalina Creel del 2020.

Así que tal vez su participación no tenga mucho contexto, pero al parecer invitarla significaba mucho para el creador de la casa de las flores.