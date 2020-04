Paulo Londra anunció que será PAPÁ ¡Conoce el sexo de su bebé!

El cantante Paulo Londra de 21 años de edad ha causado furor entre sus fans al anunciar en su cuenta de Instagram que tendrá un bebé junto a su novia, Rocío Moreno y las redes sociales han estallado de buenos comentarios.

Hay que recordar que los rumores habían comenzado a circular a primera hora de la mañana, pero fue el mismo Paulo Londra el que en la tarde del miércoles decidió confirmar la noticia de que está esperando una hija junto a su novia, Rocío Moreno.

“Sé que algunos lo saben, pero la mayoría no saben. Y por eso lo quería decir: voy a ser papá y estoy contentazo (sic) por eso. No lo puedo creer, es una bendición que me dio Dios. Y voy a dar todo lo mejor de mi para que mi reina y mi princesa que está por venir sientan orgullo por este hombrecito que está acá”.

Ese fue el mensaje que compartió el rapero cordobés desde una historia en su cuenta de Instagram, que es seguida por más de siete millones de personas, que rápido volvieron tendencia la publicación tanto en Instagram como en Twitter.

¿Cuál es el sexo del bebe que espera Paulo Londra?

Por si fuera poco, Paulo Londra hizo también un posteo que acompañó con una romántica foto en la que se lo ve con su novia "montada a caballito” suyo, junto a la que escribió:

“La vida se trata de aprender y mejorar cada día, y con vos aprendí amar y a volverme una mejor persona, y hoy gracias a Dios voy a aprender a ser papá, y voy a dar todo para ser el mejor papá rapper de history channel. @romoreno1 te amo”.

En cuanto a su novia Rocío Moremo subió un video a sus redes en la que se la veía festejando la noticia junto a Paulo Londra y en la que ambos se asoman de un marco con una frase que confirmaba el sexo del bebé en camino:

“Es nena”. “Gracias a vos por acompañarme, mimarme, cuidarme y estar en cada momento, por hacer la mujer más feliz del mundo y por conseguirme locro en pleno antojo. Sos mi uno en todo @paulolondra te amo”.

Cabe destacar que el cordobés Paulo Londra, se corresponde con su excelente presente profesional, pues con casi nueve años de trayectoria en 2020 el rapero fue uno de los artistas nominados de la primera edición de los Spotify Awards, premios a la música y al podcast.