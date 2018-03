Agencias/Diario La Verdad Ciudad de México.-Paulina Rubio y Cyndi Lauper juntas en el escenario Este fin de semana Paulina Rubio y Cyndi Lauper unieron su talento en el concierto “Cyndi Lauper & Friends Home For The Holidays”, el cual fue organizado por la cantante estadounidense y presentado en el The Beacon Theatre de la ciudad de Nueva York. A través de su cuenta de Instagram, la “Chica Dorada” compartió una fotografía junto a su colega, la cual decidió titular como: “Somo unas chicas que solo quieren divertirse”. [embed]https://www.instagram.com/p/BciFPi3FS1j/[/embed] “Todo mi amor”, “Yo no soy esa mujer” y “Girls Just Want To Have Fun fueron temas que ambas interpretaron juntas sobre el escenario [embed]https://www.instagram.com/p/BcgXAg9FcBp/[/embed] “Cyndi Lauper & Friends Home For The Holidays” es un evento con causa para la fundación “True Colors Fund”, la cual busca que los jóvenes LGBT tengan un hogar. Entre los invitados a este concierto, en su séptimo año, estuvieron Jackson Browne, Dr. John, Peaches, Judy Gold, Sandra Bernhard, Paulina Rubio, Bridget Everett, entre otros.

