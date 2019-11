Paulina Rubio se descuida y se muestra “muy apretadita” en diminuta prenda

Paulina Rubio es una de las cantantes más populares en México, y es que la cantante ha sabido abrirse paso en el extranjero, sobre todo en España, donde de hecho, actualmente hace el papel de Coach en “La Voz” en dicho país, tratando de encontrar a los nuevos talentos del país europeo.

Sin embargo, La Chica Dorada no deja de conquistar Instagram, dicha red social en la que se ha dado una oportunidad de acercarse más a su público, en dicha plataforma podemos disfrutar de las historias y fotografías de Paulina Rubio, tal es el caso de este sábado 16 de noviembre, donde nos compartió que se fue a disfrutar de una tarde en la playa.

A diferencia de muchas otras cantantes o actrices, Paulina Rubio no mostró un tremendo bikini ni nada. Por el contrario, Paulina Rubio llevo suéter y calcetines a la playa, a pesar del tremendo sol que se aprecia en la imagen.

Paulina Rubio se descuida y se muestra “muy apretadita” en diminuta prenda

Y es que Paulina Rubio siempre ha sido muy peculiar con su estilo. Por cierto, la intérprete de “yo no soy esa mujer” mostró un mini short que dejó ver sus piernas, sin embargo, tal vez por un descuido, Paulina Rubio se mostró muy “apretada” de piernas, pues dejó todo a la imaginación, al no dejar ver nada, no contribuyendo al exhibicionismo, acción que le reconocieron sus fans.

Paulina Rubio es una de las cantantes más criticadas, pero también una de las más queridas, pues su música sigue conquistando al público a manera internacional, no solo la actual, sino aquella que se ha convertido en clásicos de esta intérprete.

Paulina Rubio se descuida y se muestra “muy apretadita” en diminuta prenda

Te puede interesar: Paulina Rubio hace el RIDÍCULO al compararse con Yanet García ¡Siéntese señora!

Paulina Rubio cuenta con más de 1 millón 600 mil seguidores en su cuenta de Instagram, de fanáticos que están al pendiente de cada una de las acciones que comparte la cantante en dicha plataforma.

Únete a nosotros en Instagram