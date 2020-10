Paulina Rubio rompe el silencio y habla sobre su polémico Live en instagram

A principios de la pandemia por Coronavirus en México y Latinoamérica, es decir, cerca del mes de abril, la cantante mexicana Paulina Rubio ofreció un concierto como iniciativa para ayudar a la iniciativa One World Together At Home, y hacer conciencia de la importancia de quedarse en casa.

En ese sentido, el concierto virtual pasó a ser una gran idea, un momento muy bochornoso para la intérprete, quien lució demacrada, e incluso se olvidó de la letra de sus canciones, siendo víctima de memes y burlas por parte de los internautas.

Después de varios meses finalmente La Chica Dorada ha decidido redimir su culpa por aquel live en su cuenta oficial de Instagram, rompiendo el silencio y hablando de lo mucho que ha sufrido, pero también de lo mucho que ha aprendido desde entonces.

“Soy responsable de todo lo que ha pasado, sobre todo porque al ser una persona famosa, soy alguien que pone el ejemplo, pero también soy ser humano y meto la pata y la riego y de verdad aprendo de mis errores”.

Paulina Rubio no va a pedir perdón

La intérprete de “Causa y efecto” dijo que no es algo por lo que tenga que pedir perdón, sin embargo, si ha reflexionado sobre lo sucedido, y aseguró que desde entonces ha trabajado para ser una mejor versión de sí misma.

“Fue desastroso, pero aprendí de ello. Mucho de lo que se ha dicho es mentira, pero no estoy aquí para justificarme ni pedir perdón, estoy aquí para sacarme la espinita”

La cantante concluyó que aún tiene mucho planes de vida, y con mucha música dentro de ella, por lo que seguirá trabajando con los pies en la tierra para lograr todas sus metas, y agradecida de que durante la pandemia sigue teniendo a sus seres queridos, su música, y a sus fans.

