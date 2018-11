Paulina Rubio responde a la criticas por su controversial "apoyo a Trump"

Aunque algunos de sus seguidores la trataron de defender, el vídeo de Paulina Rubio donde gritó “we love you Donald Trump” durante un concierto en Los Ángeles se viralizó en todas las redes sociales y, de inmediato, aparecieron las críticas en contra en su contra.

Paulina Rubio aclara la polémica

Hoy la cantante mexicana aclaró en su cuenta de twitter la razón por la que hizo dicho comentario. “A veces el sarcasmo no se traduce correctamente, y este fue el caso esta vez. En repetidas ocasiones he dejado claro que no soy fan del presidente, y mi opinión al respecto no ha cambiado. Gracias LA por esa noche!”, explica la cantante.

A veces el sarcasmo no se traduce correctamente, y este fue el caso esta vez. En repetidas ocasiones he dejado claro que no soy fan del presidente, y mi opinión al respecto no ha cambiado. Gracias LA por esa noche! pic.twitter.com/BlakCjBNFi — Paulina Rubio (@PaulinaRubio) 19 de noviembre de 2018

Y es que la noche del sábado durante el concierto que ofreció en The Forum en Los Ángeles, cuando tuvo oportunidad de interactuar con el público Paulina Rubio gritó…

“Qué gusto, qué honor. Estoy muy emocionada de estar aquí esta noche. ¿Estamos listas? ¡Arriba las mujeres, arriba las que mandan! Donald Trump nos gustas, te amamos Donald Trump . ¡Las mujeres mandan, chicas! y en California desde antes, desde ahora y con todo mi cariño y con todo mi amor, ¡arriba los latinos del mundo!”.

Aunque los asistentes quedaron desconcertados por un segundo y después de un breve pero incomodo silencio, se generaron aplausos, risas y abucheos. Posteriormente, Paulina aclaró, durante una entrevista que ofreció a la estación K-Love, que lo dijo lo hizo de manera sarcástica. Sin embargo hasta hoy, la intérprete pudo aclarar la situación públicamente.