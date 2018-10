Paulina Rubio por fin deja que Gerardo Bazúa vea a su hijo

En las últimas versiones sobre el conflicto que sostenían Paulina Rubio y su ex pareja Gerardo Bazúa, el cual se ventilo públicamente cuando el cantante no pudo más y utilizó las redes sociales para divulgar que llevaba casi 5 meses sin poder ver a su hijo en común y señaló que de no cumplir con el acuerdo establecido entre ellos, el cantante llevaría a las instancia legales correspondientes para lograr tener una convivencia con su hijo.

Gerardo Bazúa pudo ver a su hijo

Al parecer el controversial conflicto no ha trascendido por el momento, por lo que no será necesaria la intervención de la justicia para mediar entre ellos, como tristemente sí sucedió en el caso del ex marido de la intérprete, Nicolás Vallejo-Nágera.

Sin dar más demora a la respuesta de Paulina, fue este mismo fin de semana que Gerardo fue captado llegando a la residencia que la “Chica Dorada” posee en Miami, para recoger al pequeño de 2 años de nombre Eros, con quien salió caminando de la vivienda poco después mientras varios miembros del personal doméstico les despedían a la puerta.

Como era de esperarse, los paparazzi hicieron lo propio y les tomaron algunas fotografías en su paternal convivio. Cuando quisieron abordarle para esclarecer la información de su reencuentro, él se mostró determinante.

"Lo agradezco, pero no hago nada cuando están mis hijos. Gracias, no te puedo decir nada. Ahorita estoy con mi hijo", aseguró de manera amable pero firme a las cámaras del programa 'Suelta la Sopa'.

Sin duda poder disfrutar de unas horas junto a su hijo, lo llenaron de felicidad y mucha alegría.