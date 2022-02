Paulina Rubio pasa bochornoso momento al recibir Premio lo Nuestro

La cantante Paulina Rubio recibió un reconocimiento a su trayectoria en los Premios Lo Nuestro, sin embargo pasó por un bochornoso momento, pues no pudo agradecer a su familia y a su público como a ella le hubiese gustado, ya que en ese momento el micrófono no funcionaba.

La Chica Dorada, fue homenajeada la noche del jueves 24 de febrero con el Premio Lo Nuestro a la Trayectoria por sus 30 años de carrera como solista, evento al que acudió acompañada de sus hijos y Susana Dosamantes.

En esa noche tan especial Paulina cantó algunos de sus éxitos más destacados, entre ello: ‘Ni una sola palabra’, ‘Lo haré por ti’, ‘Te quise tanto’, ‘Causa y efecto’, ‘Don't Say Goodbye’, ‘Mío’, ‘Yo no soy esa mujer’, ‘Y yo sigo aquí’, entre otros.

La cantante lució espectacular con un body de color negro con lentejuelas doradas que tenían su nombre bordado además de una botas altas y su famosa melena rubia.

Así ocurrió el bochornoso momento

Pero al momento de recibir el premio y agradecer por el reconocimiento, la cantante pasó por un bochornoso momento, pues el micrófono no funcionaba y ninguna de sus palabras pudo ser escuchada por el público. Después de algunos momentos de confusión, Paulina agradeció con algunas señas y una inclinación.

Más tarde Paulina, quien finalmente le puso fin a la pelea con Alejandra Guzmán y Thalía, reapareció en backstage y con un micrófono que sí funcionaba finalmente pudo dar sus palabras de agradecimiento, sorpresivamente incluyendo a su ex en el discurso.

“Mamá, I love you (te amo), gracias por todo lo que me has dado. A mi hermano Enrique, a mis hijos… a los papás de los niños y sobre todo a todos ustedes por hacerme crecer”.

¿Cuál es el verdadero nombre de Paulina Rubio?

Además de cantante también es actriz, modelo y empresaria

El nombre completo de la cantante es Paulina Susana Rubio Dosamantes, pero es conocida simplemente como Paulina Rubio. La cantante nació el 17 de junio de 1971, por lo que actualmente tiene 50 años de edad.

