Paulina Rubio no sólo fue rechazada por Alejandra Guzmán ¡También por Gloria Trevi!/Foto: Tribuna

Después de que se viralizara el video donde Paulina Rubio arremete contra su colega Alejandra Guzmán llamándola “loquis” (loca), ahora se ha dado a conocer que en realidad, “La chica dorada” estaba molesta porque Ale Guzmán fue la que rechazó y canceló la gira que tendrían juntas. Pero también, otras dos importantes cantantes se negaron a trabajar con Pau. ¡AUCH!

En una entrevista para la revista TV Notas, una fuente cercana a Paulina Rubio, aseguró que la gira “Versus” donde estarían Pau y Alejandra Guzmán, no se realizó porque ambas se llevan muy mal.

Según la persona entrevistada, desde el momento de la firma del contrato para realizar el concierto, comenzaron las peleas. Ambas estrellas no se ponían de acuerdo y una se creía más que la otra, lo que hizo muy difícil que pudieran trabajar juntas. Incluso el video musical que grabaron de la canción “Ni tu ni nadie”, fue un infierno para ambas y la producción, así que Ale decidió renunciar al proyecto.

Ante esto, Paulina Rubio se enojó muchísimo, ya que Alejandra no estaba demostrando “profesionalismo” aún cuando las dos se llevaban terriblemente. Fue por esta razón que la Pau decidió despotricar contra La Guzmán hace unos días en una entrevista. Aunque ambas se “pusieron sus moños” en la preparación de la gira, Pau trató de dejar mal a Ale.

Alejandra Guzmán está muy molesta con Paulina Rubio

La cantante Alejandra Guzmán ya se enteró de las declaraciones que hizo en su contra “La chica dorada” y esto hizo que esté muy molesta.

“Está fúrica por la manera en la que la llamó ‘loca’, pero Ale se controla porque sabe que esto le afecta más a Pau que a ella, pues en realidad Ale no ha dejado de tener mucho trabajo, en la última gira con Gloria Trevi le fue increíble y sigue haciendo shows, pero Pau de plano no ha hecho nada últimamente, al contrario, ni siquiera se concretan sus planes”, declaró la fuente a TV Notas.

Gloria Trevi y Thalía no trabajarán con Paulina

Algo que también reveló la persona entrevistada es que después de ser rechazada por Alejandra Guzmán de 52 años, Paulina Rubio intentó llegar a un arreglo con las cantantes Gloria Trevi y/o Thalía. Sin embargo, ambas rechazaron trabajar con “La chica dorada” de 48 años.

Thalía no hará un concierto con Paulina porque esta última deseaba un tour de varios meses, mientras que Thalía sólo quería unas cuantas fechas, ya que no quería separarse mucho tiempo de sus hijos. En el caso de la Trevi, ella no quiso laborar con Paulina Rubio porque desea que su siguiente concierto sea para promocionar un nuevo álbum.