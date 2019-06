Paulina Rubio lució MOJADOS todos sus encantos sobre un yate ¡Cuerpower! (FOTOS)

La cantante Paulina Rubio es una de las cantantes mexicanas más destacadas de la música, que sin duda alguna, ha sabido posicionar sus éxitos en los oídos de sus seguidores alrededor del mundo.

Se cuenta que “La Chica Dorada” tiene la costumbre de pasar en familia cada fin de semana que tiene libre y también aprovecha a ponerse al sol para ganar un bronceado de diosa.

En esta ocasión Paulina Rubio fue captada en Miami, en donde pasó unos días de descanso y en donde también fue captada asoleando sus carnes en el agradable en un día soleado.

“La Chica Dorada” se notaba en las imágenes totalmente relajada, paseando en yate y nadando; además de que portaba un sensual traje de baño azul con los que dejaba expuestos sus encantadores atributos de mexicana ardiente.

Pero eso no fue todo, pues ‘La Chica Dorada’ se echó unos chapuzones para mostrar sus dotes como nadadora, después tomó el timón de la embarcación y partió a la mar junto con sus hijos y unas amigas disfrutando de lo mejor.

Tal parece que Paulina Rubio no pierde el tiempo y cuando se trata de disfrutar, es la mejor anfitriona, pues como muchos que son allegadas a ella, comentan que goza de un carácter festivo inigualable.

Hay que recordar que Paulina Rubio regresará el próximo septiembre a los escenarios de Estados Unidos con la gira #DeseoTour2019, que tiene previstas paradas en diez ciudades, la gira arrancará el 12 de septiembre en San José, California.

Cabe destacar que las canciones de su más reciente álbum de estudio, "Deseo", que incluye los éxitos "Desire (Me tienes loquita)", "Suave y sutil" y "Ya no me engañas" y la preventa de entradas para ir a ver a “La Chica Dorada”, comenzó el 17 de junio, en coincidencia con el cumpleaños número 48 de la cantante.

Paulina Rubio lució MOJADOS todos sus encantos sobre un yate / Foto: Exclusiva de Pásala.