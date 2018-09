Paulina Rubio intenta copiar a Thalia y le dicen 'Ya siéntese señora'

La reina del pop latino ha resurgido de entre sus escombros y ha tratado de figurar en la comunidad de las redes sociales, es por eso que al puro estilo de Me oyen, me escuchan, la cantante subió un vídeo.

Se trata de un vídeo que parodia a Paulina de la Mora, personaje interpretado por Cecilia Suárez en la serie de Manolo Caro, La Casa de las Flores, éxito mediático y comercial... Del mes pasado.

La intérprete de Ni una sola palabra y Dame otro tequila, subió un vídeo de apenas unos segundos cantando Muevelo, Muevelo, del General que en la serie La casa de las flores la interpreta Paulina de la Mora y una travesti que interpreta a Paulina Rubio en el capítulo 2.

Sin embargo las reacciones se hicieron llegar rápidamente pues por una parte sus fieles seguidores la adoraron y veneraron, sin embargo el resto del público se rió de ella y le escribieron 'Ya siéntese señora'.

Esta frase también llegó en forma de memes que rápidamente se multiplicaron, 'a ti no te sale' decía un meme de la serie de Nickelodeon Drake y Josh, "no eres Thalia, no te queda" escribieron muchos más.

La Chica Dorada Paulina Rubio sabe como crear controversia y estos vídeos no son producto de la casualidad pues en estos momentos está en promoción de su sencillo Deseo y de su álbum Desiré.

Aquí te dejamos el vídeo que la cantante publico en su cuenta de twitter: