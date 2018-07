Paulina Rubio hizo el ridículo en pleno escenario de la CDMX|

Paulina Rubio hizo el ridículo en pleno escenario de la CDMX, mismo que compartió con Marta Sánchez y Belinda. Aunque fue la chica dorada quien abrió el escenario, esto fue suficiente para que los miles de espectadores se burlaran de ella, siendo el tema más mencionado en redes sociales.

El escenario se situó en el Palacio de los Deportes, ahí presentaron el concierto ídolos 2.0 cantando algunos de sus éxitos. Paulina Rubio subió al escenario y su mente estaba tan en blanco que no supo ni como empezar a cantar; aunque no colaboró haciendo duetos, ella sola interpretando temas como "Todo mi amor", y "Yo no soy esa mujer".

Aquí el video de Paulina Rubio y su ridículo:

Por arte de magia, inició el ridículo del que muchos hablan en redes sociales; pues cuando optó por cantar "Mío", no le fue nada bien, pues al parecer el audio no estaba del todo bien por lo que hizo que el mismo público se confundiera.

Sin embargo, sacó de su manga una estrategia de las típicas para mantener a su audiencia activa; pues Paulina Rubio comenzó a animar al público saludándolos para que no se desesperaran.

Aunque la tarea fue bastante difícil, pues el público se dio cuenta de lo que ocurrió y de inmediato las redes comenzaron a inundarse de comentarios negativos en los que criticaron a la artista por haber olvidado la letra, ya que el 'intento' de disimular hizo que la escena presentada fuera más obvia.

De acuerdo a SPDNoticias, Belinda y Marta Sánchez habrían peleado con Paulina, lo que explicaría porque no cantaron juntas las tres.