Paulina Rubio hace el RIDÍCULO al compararse con Yanet García ¡Siéntese señora!

Paulina Rubio siempre ha sido una de las cantantes mexicanas más criticadas por la sociedad por ser una “Ridícula” y siempre ser motivo de broma, principalmente por su peculiar forma de hablar al querer imitar el acento español. Incluso en algún momento la criticó fuertemente Yosstop por creerse gringa.

Pues las críticas han llegado nuevamente a la vida de Paulina Rubio, y es que la tarde de este 7 de octubre, la chica dorada subió a sus redes un video intentando ser “Sensual” al hacer ejercicio, sin embargo, en vez de lucir sexy, terminó pareciendo toda una “ridícula pretenciosa”, por no saber qué estaba haciendo en realidad.

Y es que Instagram se ha convertido en una aplicación ideal para mostrar la sensualidad de las personas, quienes suelen publicar imágenes mostrando de más, para conseguir seguidores, o bien, para subirse el ánimo tal y como lo hace Yanet García, la chica del clima. Sin embargo, a Paulina Rubio esto no le salió nada bien.

Para empezar la chica dorada decidió entrenar con lentes de sol, cosa que sería normal si entrenara bajo el sol o en algún lugar abierto, pero no, Paulina Rubio se encontraba haciendo ejercicio de bajo de un techo, en lugar climatizado, y junto a sus coches personales.

Por cierto, lo ejercicios de Paulina Rubio estaban mal ejecutados, tanto que los fanáticos le recomendaban que despidiera a sus coches, pues simplemente no le corregían lo que hacía, y que le pudiera resultar contraproducente.

“Demanda a tu personal trainer”, “Esa ropa ni siquiera es deportiva y ni hablar de los lentes”, “No, no, no, a cambiarla de entrenadora, y si no lo tienen, pues a buscar uno”, fueron algunos de los comentarios que recibió.

Te puede interesar: Paulina Rubio anuncia lanzamiento de su nuevo tema 'Si supieran'

Sin embargo, Paulina Rubio logró más de 30 mil reproducciones en su video, en menos de un par de horas. Ademar, hay que resaltar que la intérprete de “Mío” cuenta con más de 1 millón de seguidores en Instagram.

Dale clic en la estrella de google news y síguenos