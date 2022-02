Paulina Rubio habla de su gira “Perrísimas” a lado de Alejandra Guzmán

Alejandra Guzmán y Paulina Rubio alistan los detalles para su próxima gira

Desde su casa en Florida, Paulina Rubio habló sobre su próxima gira la cual llegará a San Diego el próximo 15 de mayo, la misma que comparte con Alejandra Guzmán y afirmó que será un show magnífico, donde dejarán los egos, pues la rivalidad ya está olvidada.

“Similitud nada, ella es Alejandra y yo soy Paulina, yo creo que lo más divertido, es que los egos son de la puerta para afuera”.

Este encuentro presenciará a dos mujeres en el escenario de carácter fuerte, energéticas y muchas sorpresas que el público no puede aún ni imaginarse.

“Son noches que van a pasar a la historia, estoy feliz de poder estar presentando y convocando a todos los públicos que Paulina y Alejandra puedan unir”, puntualizó.

En La Verdad Noticias te dimos a conocer recientemente que Paulina Rubio felicitó a Alejandra Guzmán por su cumpleaños, pues las famosas ahora están en excelentes términos.

Paulina Rubio gira 2022

Paulina Rubio asegura que su enemistad con Alejandra Guzmán ya esta superada

En una entrevista la “chica dorada” compartió que está feliz de poder romper moldes y unirse con Alejandra Guzmán para unir empatía.

“El ego, ya no está de moda, el ego no es tu alma, no es tu espíritu, el ego es el oponente que te distrae de esa conexión con la verdad, entonces que padre que pueda llegar en un momento donde todo el mundo quiere ser su mejor versión”

De igual forma la cantante mexicana Paulina Rubio afirmó que el show será potente, que va a detonar y dar mucho de qué hablar.

“La verdad es que no te puedo contar los secretos y todo lo que va a detonar esta colaboración, pero sí te puedo decir que los fans van a estar súper, súper contentos”.

¿Paulina Rubio y Alejandra Guzmán cantarán juntas?

Erik Rubín podría ser uno de los invitados a la gira de Paulina y Alejandra

Aunque Paulina no confirmó si cantará junto a la cantante rockera Alejandra Guzmán, aseguró que cuando interpreten las canciones que se dedicaron en sus años de rivalidad, el escenario va a explotar.

Recordemos que las famosas iniciaron su rivalidad por el amor del cantante Erik Rubín, que se espera que sea uno de los invitados del tour “Perrisimas”.

De igual forma Paulina Rubio confesó que ya prepará una nueva colaboración, aunque no dio muchos detalles al respecto, sin embargo admite que su próxima gira en compañía de Alejandra Guzmán le causa una gran emoción.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.