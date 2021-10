Paulina Rubio habla de regreso musical con nuevo video de 'Yo Soy'

Después de un silencio musical de dos años, Paulina Rubio está de regreso con un nuevo contrato de sello con Sony Music (después de dos décadas en Universal) y una nueva canción que ella llama un "manifiesto".

“Yo Soy” fue escrita por Rubio con Felipe González (Tini, Lola Indigo, Rauw Alejandro), Valentina Rico, Omar Koonze, Andy Clay y Andrés Castro, quien también produjo. Musicalmente, la pista se remonta a las raíces mexicanas de Rubio con su introducción de guitarra acústica y rasgueos inspirados en el mariachi, y líricamente, se trata del yo independiente de Rubio como madre soltera y artista famoso con franqueza.

Rubio, quien fue coronada como reina gay habló con Billboard antes del lanzamiento de la canción y el video hoy.

La entrevista de Billboard con Paulina Rubio

Tu nueva canción se llama "Yo Soy". ¿Entonces, quién eres?

“Soy música, soy extraordinaria, soy rock 'n roll, soy melodía, soy mamá. Me estoy fortaleciendo con estos nuevos comienzos. Hemos estado estancados tanto tiempo que podemos hacer cualquier cosa. Creo que podemos hacer cualquier cosa después de esta pandemia ".

¿Qué tal la canción? ¿Cómo la describirías?

Es un manifiesto. Soy muy transparente. Y esta vez estoy muy metido en el núcleo y quería transmitir eso. Creo que después de la pandemia soy un superviviente. Cuando encendíamos la televisión, en un momento pensé que era el fin del mundo, el fin de la música, ¡el fin del universo! Pasé por muchos sentimientos diferentes durante la pandemia. ¡Ni siquiera pudimos abrazar a nadie! Primero, estaba tratando de estar agradecido todas las mañanas y contando nuestras bendiciones. En España mi padrastro estuvo en un hospital durante tres meses, murieron amigos cercanos, así que me siento un superviviente. Me siento más fuerte que nunca. Quien diga que la pandemia no los cambió, miente. Siento que soy un mejor ser humano de lo que era antes.

Tienes un nuevo sello y esta primera canción con Sony es una canción muy empoderadora en la que hablas de ser tú misma y hacer las cosas por tu cuenta. Cuando se sentó en el estudio, ¿qué dijo que quería hacer?

Empezamos con el silencio más largo de la historia. Queríamos sentir hacia dónde íbamos y no lo supimos hasta ese largo silencio. Siento que conquisté diferentes mares en el océano. Volver a mis raíces es algo muy natural para mí esta vez. Soy el capitán de mi propio barco, tengo mi propia tribu, soy madre soltera. Una de los millones de madres solteras que salen a trabajar. Ese gran manifiesto fue realmente simple. Después de un gran silencio, eso fue lo que salió. Tiene líneas importantes: "Soy una Eva sin Adán, haciendo mi paraíso". Estoy viviendo un gran momento con mis hijos.

Pasó mucho tiempo con sus hijos durante esta pausa. ¿Cómo eran tus días cuando estabas encerrado?

Pasamos casi 18 meses en nuestra casa. Afortunadamente, es una casa muy abierta. Comimos un montón. Nos mimamos. Tuvimos sesiones de lectura, mi mamá y yo, con los niños. Hicimos todo lo posible durante esta pandemia. Aprendí a cocinar y es algo muy parecido a pintar o hacer una canción. Empiezas a condimentar un plato y es muy personal. El plato favorito de mis hijos es la lasaña. Mi mamá hace una lasaña increíble. Me encantan las espinacas ya los niños les encanta la boloñesa.

¿Qué descubrió sobre usted misma durante esta pandemia?

No me había permitido meter la pata y cometer errores. Cuando te equivocas, te castigas a ti misma. Pero ya superé eso. Ahora, mi piel es tan dura, que si tropiezo o si me enfrento a más obstáculos para saltar, lo hago por mí y por mis hijos, pero no por nadie más.

Entonces, nuevo single. ¿Que viene después?

Anunciamos una nueva gira en noviembre, junto con una artista femenina diferente. Las alianzas son importantes hoy en día. Habrá una gira, será en 2022 y estoy compartiendo esta gira. Veintiséis conciertos en cinco semanas.

