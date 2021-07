Paulina Rubio gana proceso legal a ex pareja Gerardo Bazúa; viajará con su hijo

Como te dimos a conocer en La Verdad Noticias, en días pasados se llevó a cabo una audiencia virtual con motivo de un litigio legal entre Paulina Rubio y su expareja Gerardo Bazúa. La demanda fue presentada por el cantante, quien buscaba evitar que su hijo, Eros viajará al extranjero con la “Chica dorada”.

Bazúa argumentó que ponía en riesgo la salud de su hijo con la intérprete de “Ni una sola palabra”, si ésta se lo llevaba a Europa, pues temía que el menor de cinco años se contagiara ante la ola de COVID-19 que enfrenta el continente.

De acuerdo a la “Chica dorada”, se le solicitó a su expareja, Gerardo Bazúa “los documentos necesarios” para renovar el pasaporte y, además, fue informado en tiempo y forma sobre lo correspondiente al viaje, sin embargo, éste se tardó en responder.

"Le mostré el itinerario, lo cambié incluso tres veces, tuve que pagar otra vez todos los gastos de hacer nuevas reservaciones y pagar los impuestos", indicó la cantante, según cita People.

Paulina Rubio le gana proceso a Gerardo Bazúa

Tras varios días de indirectas por parte de los famosos, una juez le otorgó a la cantante el derecho de viajar con Eros, siempre y cuando mantenga las medidas sanitarias adecuadas para evitar ponerlo en riesgo ante la pandemia.

Asimismo, la jueza argumentó que no era lógico que el intérprete no dejara viajar al niño con su mamá, pero que él si quisiera irse de vacaciones con el pequeño de cinco años.

"Perdón, pero esto no me parece que sea un problema por la situación de COVID-19. Me parece más una objeción porque (Bazúa) también querría viajar tal y como lo hace (Rubio)", dijo la magistrada en una entrevista para el portal Quien.

Y es que recordemos que la cantante ha tomado todas las medidas sanitarias ante la pandemia, quien incluso presumió en Instagram que ya se vacunó contra el COVID-19.

¿Cómo se llaman los hijos de Paulina Rubio?

La cantante y sus hijos.

La intérprete conocida como "La Chica Dorada" ha tenido la dicha de convertirse en mamá en dos ocasiones, producto de sus dos relaciones.

Su primer hijo, Andrea Nicolás Vallejo-Nájera Rubio, nació el 14 de noviembre de 2010 producto de su relación con el empresario, Nicolás Vallejo Nágera con quien estuvo casada del 2007 al 2014.

Seis años después, en 2016 la cantante dio a luz a su segundo hijo, el pequeño Eros Bazúa Rubio, producto de su relación con el ex participante de La Voz. Y es que la relación entre Paulina Rubio y Gerardo Bazúa se vio envuelta en medio de demandas y procesos legales, en donde el cantante pide los mismos derechos para poder ver a su hijo.

