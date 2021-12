Paulina Rubio gana disputa legal para que su hijo no viaje a Sinaloa

Paulina Rubio se enfrenta a Gerardo Bazua por un viaje a México

Paulina Rubio se vio involucrada en una disputa legal en contra de su ex Gerardo Bazúa, ya que la cantante solicitó a las autoridades de Estados Unidos que su hijo no viaje a Sinaloa, pues considera que es un lugar muy peligroso para el menor.

Las imágenes de la audiencia virtual muestra como Gerardo Bazúa externa su descontentó con Paulina, cuestionando los verdaderos motivos detrás de su negativa y afirma que en realidad no quiere que conviva con su hijo.

Hijo de Paulina Rubio y Gerardo Bazúa

Gerardo Bazua enfrentó a Paulina Rubio en disputa legal

El cantante Gerardo Bazúa relató que lleva cuatro navidades sin estar con su hijo y afirma que Paulina Rubio no quiere que pase tiempo con su hijo.

“Ella nunca me deja ver a mi hijo, y ahora es el problema viajar cuando antes nunca lo fue, no entiendo, jueza. Una vez vino conmigo y con el niño, y otra vez me dejó llevármelo solo”, dijo.

Por su parte, Paulina Rubio asegura que si negativa es originada por la inseguridad que hay en Sinaloa, ante el peligro de que el menor sea víctima de un secuestro.

“Le pedí que se lo lleve a otro lado, tenemos lugares hermosos en México a los que usualmente vamos […] ni me respondió”, alegó Paulina ante las preguntas de su abogado sobre su petición.

Paulina Rubio considera que su hijo estaría en riesgo

La cantante asegura que Sinaloa es un lugar inseguro para su hijo

Mientras el proceso continuaba, la cantante Paulina Rubio fue fuertemente interrogada por el abogado de su ex, sobre las ocasiones en que ella viajó a Sinaloa con su hijo para hacer conciertos y si había sufrido algún intento de secuestro, por lo que Pau replicó:

“Siempre estuve en propiedades privadas señor… no voy a lugares públicos, me fui en avión privado 2 días después de que llegué. No vivo en México, me fui 24 horas después de que llegué a Sinaloa en un avión privado por las estadísticas señor”.

A pesar de todos los intentos de parte de Gerardo Bazua y sus abogados, las autoridades de Estados Unidos dictaron fallo judicial a favor de Paulina Rubio y el hijo de los cantantes no podrá pasar las fiestas de navidad con su padre.

