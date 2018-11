Paulina Rubio demuestra su apoyo a Trump y la destrozan en redes (VIDEO)

Paulina Rubio es una de las cantantes más populares en México, pues la chica dorada se ha colocado como una de las artistas preferidas del público. Recientemente estuvo en boca de todos debido a su controversial rivalidad con la cantante mexicana Thalía, y cuando parecía ser que las aguas se calmaban para “La chica dorada” vuelve a estar envuelta en controversia.

Reveló su amor por Trump

La cadena de TV Univisión, organizó un evento musical, donde hizo acto de presencia la famosa cantante, donde enloqueció a sus fans con mensajes motivadores para las mujeres que asistieron.

Todo parecía ir de maravilla, hasta que la famosa interprete dijo una frase que decepcionó a todos sus fans y ocasionó la furia de otros, pues en una de las ovaciones, la chica dorada gritó “Donald Trump, we like you” (que se traduce a “Donald Trump, Nos gustas/nos agradas) lo que fue de muy mal gusto para los asistentes pues el presidente de los Estados Unidos es conocido por su repudio a los inmigrantes y especialmente a los mexicanos.

Ante tal declaración la famosa Paulina Rubio fue destrozada en redes por mostrarse como simpatizante del mandatario norteamericano:

“¿Diva? ya murió su carrera, ya no atrae musicalmente y encima de todo eso es cabeza vacía; Que ni al caso durante su concierto; siempre ha sido una vende patria siempre queriendo hacerse la española, tiene el autoestima tan bajo que sólo busca llamar la atención; Que es una ridícula”.

Aunque algunos de los fieles fans de la chica dorada alegaron que pudo tratarse de un error, pues no es la primera vez que la famosa cantante tiene un “fail” como ese pues uno de sus errores más conocidos fue cuando asistió a un evento organizado por Telehit, y al terminar su presentación dijo “Los quiero MTV”.