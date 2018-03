Paulina Rubio comparte escenario junto a Cyndi Lauper

Paulina Rubio compartió este fin de semana el escenario con Cyndi Lauper como parte del show titulado “Cyndi Lauper & Friends Home For The Holidays” en el Beacon Theatre de Nueva York, donde la estadounidense brindó un concierto navideño con otros famosos. Agencias/Diario La Verdad Nueva York “La Chica Dorada” empleó las redes sociales para mostrar a sus seguidores algunos de los momentos que vivió tanto en el escenario como detrás de él junto a su famosa colega. https://www.instagram.com/p/Bcgwxw-FZtz/?taken-by=paurubio Horas antes de su presentación, Rubio mostró el ensayo del tema “Girls just want to have fun”, icónico tema de Lauper. Trascendió que además cantaron los sencillos Yo no soy esa mujer” y “Todo mi amor”. https://www.instagram.com/p/BcgXAg9FcBp/?taken-by=paurubio Cabe destacar que este evento fue a beneficio de la fundación “True Colors Fund”, cuya finalidad es ayudar a que miembros de la comunidad LGBT puedan tener un hogar.

