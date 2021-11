Paulina Rubio aseguró que la mamá de Thalía no quería que fueran amigas

La cantante Paulina Rubio fue una de las invitadas de Yordi Rosado, donde tuvo la oportunidad de compartir algunos momentos de su vida y su carrera artística, así como sus últimos amores, polémicas, tal y como sucedió con la rivalidad con Thalía.

Y es que, anteriormente habían especulado sobre una pelea sobre el escenario que ocasionó la rivalidad, pero “La Chica dorada” rompió el silencio y dio su versión de los hechos, incluso confesó que la madre de la cantante no quería que sean amigas.

En La Verdad Noticias te compartimos el fin de semana que la cantante le reveló todos sus secretos a Yordi Rosado. El video está disponible en su canal de YouTube del conductor, por lo que las revelaciones de la artista han dejado en shock a los fans.

Paulina Rubio rompió el silencio sobre Thalía

Paulina Rubio y Thalía fueron amigas

La ex integrante de “Timbiriche” comentó que ella y la cantante se iban a pelear por varias razones, pero aseguró: “nosotras ya traíamos cosas atoradas”. Mencionó, de igual forma dijo que la intérprete de “Amor a la mexicana” si era su amiga.

“Thalía sí fue mi amiga mucho tiempo”. Dijo "La Chica dorada".

La cantante confesó que la mamá de Thalía no quería que su hija tenga amigas guapas que no la envidiaran, expresó que nunca quiso tener ni al novio de la artista. Por otro lado, comentó que traían cosas atoradas pero no de quién era la más importante.

Recordamos que durante una entrevista, Thalía rompió el silencio sobre la supuesta rivalidad con "La Chica dorada", pues dijo que la relación se deterioró cuando crecieron y tomaron caminos por separado cuando se lanzaron como solistas.

Durante la entrevista, confesó que Yolanda Andrade acercó a la cantante con Thalía, comenzó a tener un poco de comunicación, por lo que Yordi le cuestionó si haría una gira con ella o con Gloria Trevi, confesó que será una sorpresa antes de Navidad.

Por otro lado, la cantante recordó que por el Global Citizen le quisieron quitar a sus hijos, ya que recibió duras críticas en las redes sociales, aseguró que no hizo nada, pues la querían linchar por algo que no hizo, la estaba acusando de algo.

¿Cuáles fueron los novios de Paulina Rubio?

"La Chica dorada" tuvo varios romances

Uno de los romances que causó furor fue cuando en su época de juventud salió con Erik Rubín, ambos estaban en "Timbiriche", aunque revelaron que la cantante le quitó al novio a Alejandra Guzmán.

De igual forma tuvo un romance con el diseñador de modas José María Torre, la artista fue fotografiada en varias ocasiones con él, pero su romance no duró mucho tiempo. Posteriormente en 2007 se casó con el empresario Nicolás Vallego-Nágera.

Pero en el 2012 la pareja anunció el final de su matrimonio que se convirtió en un escándalo por la custodia de su hijo, pero tras la polémica, la cantante Paulina Rubio conoció a Gerardo Bazúa en el 2013, quien fue participante de La Voz México, pero finalizaron en el 2018.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!