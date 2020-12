Paulina Rubio acusa a Colate de atacarla con la prensa ¿Qué ocurrió?

Paulina Rubio y Nicolás Vallejo-Nágera, mejor conocido como ‘Colate’, se enfrentaron nuevamente en la corte familiar de Miami, Florida, a través de una audiencia virtual en la que “La Chica Dorada” acusó a su ex pareja de atacarla ante los medios de comunicación para hacerla ver como una mala mujer.

“Ha hablado negativamente sobre su ex esposa y la ha hecho basura, no hay otra forma de decirlo, juez… Usted tiene el poder de ponerle un alto al ex esposo y su horrible y tóxica conducta.

Paulina Rubio acusa a Colate de atacarla

No solo por la señora Rubio, sino para que su hijo pueda crecer con dos padres que se respetan”, manifestó el abogado de la mexicana.

Por su parte, el español salió a defenderse y durante la transmisión de su programa de espectáculos en redes sociales aseguró que la intérprete de “Ni una sola palabra” está haciendo todo esto para hacerlo ver como un villano ante los ojos de todos.

Paulina Rubio acusa a Colate de atacarla con la prensa ¿Qué ocurrió?

“Lo que está buscando no es una explicación racional o sincera, él lo que está buscando algo digamos malo, para acusarme de lo que me están acusando, poder hablar y sobre todo decir cosas que no puedan manchar su imagen.

Yo insisto, nunca he contado nada que no, o sea si sale un video y todo mundo opina, y yo pues me llaman y me preguntan, yo atiendo a los medios con los que he trabajado”, explicó.

Paulina Rubio acusa a Colate de atacarla con la prensa ¿Qué ocurrió?

Finalmente, sobre el acuerdo que existe entre las dos partes para no hablar del otro, Colate dijo:

“No tengo un acuerdo de confidencialidad, firmamos un acuerdo confidencial y a los dos días estaba íntegramente publicitado en un diario en España, por una persona que es la que siempre habla por la otra parte, o sea, el acuerdo confidencial desde el segundo día se hizo todo público”.

Sigue leyendo La Verdad Noticias y entérate de la información más relevante de tus artistas favoritos.

Te recomendamos.- Paulina Rubio: Así será la participación de la cantante en "La suerte de Loli"

¿Sabes cuándo podrás vacunarte contra el COVID-19? Síguenos en Google News y mantente informado.